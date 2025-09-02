Honda Monkey Chrome Legacy đầu tiên được nhập về Việt Nam

Honda Monkey Chrome Legacy được ra mắt lần đầu vào tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Honda thành lập chi nhánh tại Thái Lan. Xe được sản xuất giới hạn chỉ 1.390 chiếc, có đánh số thứ tự.

Mới đây nhất, lô xe Honda Monkey Chrome Legacy gồm 3 chiếc đã được một cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu ở TP.HCM đưa về nước.

Đúng như tên gọi Chrome Legacy, phiên bản đặc biệt này nổi bật với dàn áo được mạ crôm sáng bóng ở một số chi tiết như bình xăng, nắp hộp lọc gió, vè chắn bùn trước/sau, ốp hai bên thân xe và ốp bô.

Hai bên bình xăng được gắn logo đôi cánh cổ điển của Honda với dòng chữ "Kỷ niệm 60 năm Honda Thái Lan" (1965 - 2025) viết bằng tiếng Anh. Ngoài ra, xe còn có thêm logo 3D hình ảnh 2 chú khỉ kèm tên phiên bản, được lấy cảm hứng từ dòng Honda Monkey Z50 gắn ở ốp hông.

Trên mặt bình xăng của mỗi chiếc Honda Monkey Chrome Legacy đều được dán logo kèm theo số thứ tự xuất xưởng. Chiếc trong bài mang số thứ tự 0766.

Phần yên xe bọc da thiết kế theo phong cách cổ điển, phối hai màu đen, xám, điểm xuyết bằng các đinh tán thép không gỉ.

Ngoài những chi tiết kể trên, Honda Monkey Chrome Legacy vẫn sở hữu kiểu dáng và trang bị giống bản tiêu chuẩn, bao gồm: bảng đồng hồ LCD dạng tròn, hệ thống chiếu sáng LED, hệ thống phanh đĩa đơn hai bánh đi kèm ABS kênh trước.

Hệ thống treo trước dạng phuộc ngược trong khi giảm xóc sau là loại lò xo trụ đôi với đệm cao su cải tiến ở phía sau. Cả hai bánh đều sử dụng mâm đúc 12 inch, bọc bên ngoài là lốp không săm kích thước 120/80-12 65J phía trước và 130/80-12 69J ở phía sau.

“Trái tim” của Honda Monkey Chrome Legacy là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 9,25 mã lực và mô-men xoắn 11 Nm. Động cơ này tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và đạt chuẩn khí thải Euro 5+, kết hợp hộp số 5 cấp.

Đi kèm với mỗi chiếc Honda Monkey Chrome Legacy là một mũ bảo hiểm màu bạc đồng bộ với ngoại thất của xe, đồng thời có gắn logo kỷ niệm 60 năm Honda Thái Lan.

Đơn vị phân phối Honda Monkey Chrome Legacy tại Việt Nam chưa công bố giá bán của xe. Ở thị trường Thái Lan, mẫu mini bike này được bán với giá 117.000 baht, quy đổi khoảng 82 triệu đồng.

Do là xe nhập khẩu tư nhân, cộng với tính chất của phiên bản giới hạn, giá thực tế của Honda Monkey Chrome Legacy tại Việt Nam dự kiến sẽ cao hơn con số trên.