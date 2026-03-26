Honda Monkey FTR125 ra mắt, dành riêng cho dân chơi "có điều kiện"

Honda Monkey từ lâu đã được ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn, phong cách và phù hợp với nhu cầu di chuyển linh hoạt trong phố. Mỗi năm, Honda thường xuyên tung ra các phiên bản giới hạn với màu sắc và bộ tem mang chủ đề riêng, và phiên bản Monkey FTR125 mới ra mắt cũng không phải ngoại lệ.

Phiên bản giới hạn này nổi bật với phối màu tri-color đặc trưng gồm trắng, xanh và đỏ. Trong đó, màu trắng giữ vai trò chủ đạo, kết hợp với các dải xanh - đỏ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, gợi liên tưởng đến những mẫu xe đua dirt track. Điểm nhấn đáng chú ý là logo cánh chim Honda màu vàng cổ điển đặt trên bình xăng, góp phần tăng tính nhận diện và giá trị thẩm mỹ.

Ngoài ra, Monkey FTR125 còn được trang bị ốp đầu xe thiết kế riêng, tấm chắn nhiệt ống xả đồng bộ họa tiết cùng bộ tem phủ toàn thân, tái hiện rõ nét tinh thần của dòng xe flat-track. Yên xe màu đỏ Racing Red với logo Monkey thêu phía sau không chỉ tạo điểm nhấn mà còn gợi nhớ đến các mẫu xe đua cổ điển. Đáng chú ý, mỗi chiếc xe đều được đánh số seri riêng, qua đó khẳng định giá trị sưu tầm của phiên bản giới hạn này.

Về vận hành, Monkey FTR125 không có thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124 cc, trục cam đơn SOHC, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,25 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn 11 Nm tại 5.500 vòng/phút. Đây là cấu hình đã được kiểm chứng về độ bền, tính dễ sử dụng và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị. Kết hợp với hộp số 5 cấp, mẫu minibike này vẫn mang lại trải nghiệm lái mượt mà, đồng thời có thể đáp ứng những hành trình dài trong điều kiện phù hợp.

Xe tiếp tục sử dụng khung thép dạng backbone, phuộc trước hành trình ngược, giảm xóc đôi phía sau và bộ bánh 12 inch, giúp duy trì sự ổn định và linh hoạt khi vận hành. Bên cạnh đó, Monkey FTR125 được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, cụm đèn pha tích hợp dải đèn định vị ban ngày dạng bán nguyệt, cùng bảng đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin cho người lái.

Tại thị trường Thái Lan, Honda Monkey FTR125 được phân phối với mức giá 121.900 baht, tương đương khoảng 98,7 triệu đồng theo tỷ giá hiện hành.