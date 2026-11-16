Honda SH bản giới hạn 500 xe cập bến Việt Nam

Giữa tháng 11, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe nhập khẩu ở TP HCM đưa về nước lô xe khoảng hơn 100 chiếc Honda SH HRC bản giới hạn. Xe nhập từ Italy.

Honda giới thiệu SH HRC lần đầu ở Motodays 2026, lễ hội môtô thường niên tại Fiera Rome, Italy. Xe sản xuất 500 chiếc trên toàn cầu, trong đó 200 chiếc thuộc bản 125i và 300 chiếc bản 150i.

Mẫu xe ga cao cấp khoác lên mình dàn áo đặc trưng với ba màu trắng-đỏ-xanh lam, thừa hưởng từ CBR1000RR-R Fireblade. Đây là nhận diện đặc trưng của bộ phận xe đua HRC Nhật Bản.

Đơn vị nhập khẩu nói rằng những mẫu Honda SH HRC về Việt Nam có một số số thứ tự được nhiều khách ưa thích như 111, 333, 444, 345, 369, 500... Honda Italy không sử dụng số thứ tự trùng nhau giữa hai phiên bản động cơ 125i và 150i. Điều này đồng nghĩa mỗi xe sở hữu một số thứ tự riêng biệt, không trùng lặp trong toàn bộ bộ sưu tập 500 chiếc.

Tổng thể thiết kế của SH bản đặc biệt HRC tương tự bản thường. Các trang bị tiêu chuẩn của xe như đèn chiếu sáng LED, màn hình TFT kết nối Honda RoadSync, hộc chứa đồ dưới yên 18 lít. Phanh đĩa cả hai bánh, tích hợp phanh ABS một kênh.

Bản SH125i lắp động cơ một xi-lanh dung tích 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 13 mã lực, mô-men xoắn cực đại 12 Nm. Bản SH150i lắp động cơ một xi-lanh dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 16,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm.

Hiện đơn vị nhập khẩu chưa công bố giá của Honda SH HRC tại Việt Nam. Những mẫu SH bản đặc biệt về nước trước đây có giá không dưới 100 triệu đồng.