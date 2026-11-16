Loạt xe máy điện thiết kế thể thao, trang bị "đỉnh" cho phái mạnh tại Việt Nam

Bên cạnh đó, thiết kế thể thao, mạnh mẽ cũng là yếu tố mà nhiều anh em quan tâm khi mua xe máy điện mới. Dưới đây là những mẫu xe máy điện không chỉ có thiết kế thể thao mà các trang bị cũng đáp ứng tốt nhu cầu vận hành hàng ngày.

Honda UC3

UC3 mang ngôn ngữ thiết kế maxi-scooter vừa mạnh mẽ, vừa thuận tiện di chuyển hàng ngày trên đường phố. Quây trước gọn, đèn định vị ban ngày đặt ngang, kính chắn gió trang trí bo cong che cụm đồng hồ TFT 5 inch. Sàn để chân phẳng, thân xe nở hậu và yên dày cho tư thế ngồi thoải mái. Cốp 26 lít cùng hộc chứa đồ phía trước có cổng USB đáp ứng nhu cầu thực dụng.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở động cơ. Công suất tối đa 6,0 kW, mức Honda cho biết tương đương các mẫu xe xăng 160cc và vượt hầu hết xe điện phổ thông hiện hành. Xe có ba chế độ lái (Thể thao, Tiêu chuẩn, Tiết kiệm), hỗ trợ lùi xe và đạt tốc độ tối đa 80 km/h. Trọng tâm thấp nhờ pin LFP 3,174 kWh đặt dưới sàn giúp xe đầm chắc khi vào cua và trên mặt đường trơn.

Quãng đường khoảng 120 km mỗi lần sạc (chuẩn WMTC). Bộ sạc 1.200W nạp đầy trong khoảng 4 giờ. Pin đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UN R136. Xe có khóa thông minh Smart Key, kết nối RoadSync qua Bluetooth và phanh kết hợp CBS. UC3 có hai phiên bản,

Yadea Velax P

Nếu UC3 có ưu thế về thương hiệu và những công nghệ được trang bị thì Velax P đánh vào tỷ lệ giữa trang bị và giá. Mẫu xe này đang được bán với giá 33,99 triệu đồng, khá phù hợp với túi tiền nhiều k hách hàng.

Động cơ TTFAR có công suất định mức 2.000W, tối đa 3.050W, mô-men xoắn định mức 31,6 N.m, khả năng leo dốc 15%, tốc độ tối đa 68 km/h. Velax P dùng pin chính và pin phụ lithium 72V30Ah, tổng quãng đường công bố 190 km (mỗi pin khoảng 96 km theo chuẩn thử nghiệm của hãng).

Về an toàn, xe có phanh đĩa kép kết hợp CBS, khung thép carbon hàn robot (hãng nêu đã vượt thử nghiệm 450.000 chu kỳ rung), động cơ và hệ thống điện đạt chuẩn IPX7. Gói công nghệ gồm mở khóa Bluetooth và qua ứng dụng, chia sẻ tài khoản cho tối đa 5 người, định vị GPS, cảnh báo lăn bánh và hàng rào điện tử. Cốp 25 lít có đèn, cổng USB và hai móc treo đồ hoàn thiện nhóm tiện ích.

Dat Bike Quantum S1

Quantum S1 là mẫu xe máy điện có thể mạnh về pin cùng các tính năng hỗ trợ lái cao cấp. Số liệu hãng công bố: động cơ 7.000W, tốc độ tối đa 100 km/h, tăng tốc 0-50 km/h trong 2,69 giây. Ngoài chế độ lái linh hoạt, xe cũng hỗ trợ số lùi để việc di chuyển thuận tiện hơn.

Đặc biệt với pin 6,4 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường tới 285 km/lần sạc, và bộ sạc 1.800W nạp đầy trong khoảng 4 giờ. Bánh 16 inch với lốp không săm, đĩa trước 245 mm, phanh CBS hai piston và phanh tái sinh tích hợp tay ga. Xe nặng 144 kg, chiều cao yên 790 mm, tải trọng 130 kg. Động cơ, pin, cổng sạc và ECU đạt IP67.

Quantum S1 còn được trang bị công nghệ Hill Assist giúp xe không trôi ngược khi khởi hành ngang dốc. Cruise control giữ tốc độ đường dài. Autolock tự mở và khóa theo khoảng cách, cùng chống trộm và tìm xe qua ứng dụng. Hãng vẫn giữ lợi thế cốp lớn, có thêm cốp trước và USB-A lẫn USB-C.

VinFast Viper

Với những anh em ưu tiên những chiếc xe máy điện đổi pin thuận tiện tại trạm thì VinFast Viper chính là cái tên đáng cân nhắc. Xe có đường nét góc cạnh, đuôi vuốt cao, cụm đèn pha kép LED đặt thấp ở quây trước, chiều cao yên 780 mm. Màn hình TFT hiển thị sắc nét.

Động cơ BLDC in-hub đặt bánh sau, công suất định mức 1.800W, tối đa 3.000W, tốc độ tối đa công bố 70 km/h. Xe tăng tốc 0-50 km/h trong 5 giây, có hai chế độ ECO và SPORT chọn bằng nút trên tay lái. Đặc biệt, với cấu trúc 2 pin LFP, xe có thể đi tới 82 km với một pin và tới 156 km khi lắp đủ hai pin (trong điều kiện tiêu chuẩn). Nhờ hỗ trợ đổi pin tại trạm, người sử dụng có thể dễ dàng tăng quãng đường vận hành mà không cần chờ đợi lâu.