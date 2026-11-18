Dù phải tới ngày 1/12/2026, Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp mới ra mắt toàn cầu nhưng các đại lý Việt Nam đã thông báo kế hoạch đưa mẫu SUV này về nước. Theo chia sẻ từ phía đại lý, mẫu SUV cỡ D này sẽ tiếp tục được đưa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần nâng cấp tới là sự quay trở lại của các cấu hình động cơ diesel. Trước đó, Toyota Việt Nam từng dừng dây chuyền lắp ráp nội địa lẫn việc phân phối các biến thể máy dầu của dòng xe này, khiến danh mục sản phẩm hiện tại chỉ còn duy nhất lựa chọn máy xăng nhập khẩu từ Indonesia.

Toyota Fortuner mới vẫn trung thành với kết cấu khung gầm rời IMV đặc trưng.

Truyền thông quốc tế đưa tin, Toyota Fortuner mới vẫn trung thành với kết cấu khung gầm rời IMV đặc trưng cùng tỷ lệ thân xe cao ráo, bệ vệ như thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, diện mạo bên ngoài sẽ có nhiều thay đổi nhằm mang lại cảm giác hiện đại và bề thế hơn.

Qua loạt hình ảnh xe chạy thử bị ghi lại trên đường phố Thái Lan gần đây, phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dựng đứng đi kèm các chi tiết trang trí đặt dọc. Cụm đèn chiếu sáng phía trước được tạo hình thanh mảnh, kết hợp hài hòa với nắp ca-pô nâng cao và các vòm bánh xe cơ bắp. Khu vực đuôi xe cũng được làm mới ở phần cửa hậu, nổi bật với cụm đèn hậu tinh chỉnh đồ họa bên trong và kết nối liền mạch qua một dải LED vắt ngang.

Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp mới sắp được ra mắt toàn cầu.

Thiết kế nội thất của xe hiện vẫn là một ẩn số, nhưng giới quan sát dự đoán mẫu xe này sẽ thừa hưởng nhiều đường nét và trang bị từ dòng bán tải Toyota Hilux mới nhất. Người dùng có thể mong đợi một không gian cabin thực dụng nhưng cao cấp hơn nhờ vật liệu hoàn thiện được cải thiện, đi kèm màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn hỗ trợ kết nối không dây và cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần sau vô-lăng.

Về khả năng vận hành, xe dự kiến vẫn trang bị khối động cơ diesel I4, dung tích 2.8L tăng áp quen thuộc, kết hợp cùng tùy chọn hộp số sàn hoặc hộp số tự động. Song song đó, hãng xe Nhật Bản có thể duy trì thêm biến thể động cơ xăng I4, dung tích 2.7L từ thế hệ cũ nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Ở khía cạnh an toàn, gói công nghệ Toyota Safety Sense trên các bản cao cấp dự kiến sẽ mở rộng thêm các tính năng trợ lái nâng cao (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường.

Sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp được xem là bước đi cấp thiết giúp Toyota Fortuner cải thiện sức cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, nơi mẫu xe này đang hụt hơi trước các đối thủ cùng phân khúc do chậm đổi mới.