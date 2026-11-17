Theo chuyên trang Rushlane của Ấn Độ, mẫu tay ga điện mới sở hữu thiết kế bo tròn, thân xe liền mạch, khá giống concept Sadie mà VinFast từng lên kế hoạch đưa về thị trường Việt Nam từ đầu năm 2026. Xe có đèn pha hình tam giác tích hợp đèn định vị ban ngày, chắn bùn trước bản rộng, logo chữ V trên yếm và đèn hậu tạo hình chữ V. Các trang bị đáng chú ý khác gồm sàn để chân phẳng, yên xe rộng, tay dắt phía sau cỡ lớn và phanh đĩa trên cả hai bánh.

Đáng chú ý, mẫu xe này sử dụng động cơ điện đặt bên hông thay vì loại tích hợp trong bánh xe như phần lớn xe máy điện VinFast hiện nay. Dù chưa công bố thông số chính thức, truyền thông Ấn Độ dự đoán xe có cấu hình tương tự Vento S đang được bán tại thị trường này, với pin LFP dung lượng 3,5 kWh, phạm vi hoạt động tối đa 160 km mỗi lần sạc. Động cơ có công suất 5,2 kW (khoảng 7 mã lực), cho tốc độ tối đa 89 km/h.

Mẫu xe thứ hai là mô tô điện mang phong cách thể thao, với lốp kích thước lớn, tư thế lái đặc trưng và thân xe cỡ lớn bao quanh hệ thống truyền động. Đây được cho là một trong những mẫu mô tô điện hiệu suất cao mà VinFast đang nghiên cứu phát triển.

Trước đó, một số tên gọi thuộc dòng mô tô điện của VinFast đã xuất hiện, gồm Subab và Surad thuộc nhóm naked bike, Sudub mang phong cách cruiser và Sulad thuộc dòng supersport. Các mẫu xe này được cho là phát triển trên nền tảng xe điện do hãng tự nghiên cứu.

Hiện thông số kỹ thuật của mẫu mô tô điện mới vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một số nguồn tin tại Ấn Độ dự đoán xe có thể đạt công suất tối đa 50 kW (khoảng 68 mã lực), tốc độ tối đa khoảng 130 km/h. Mức giới hạn này được cho là nhằm phù hợp với điều kiện giao thông đường phố.