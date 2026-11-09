Yamaha trình làng xe máy điện NMAX E: Đi 104 km/lần sạc, trang bị hiện đại

Lấy cảm hứng thiết kế từ dòng maxi-scooter NMAX quen thuộc, mẫu xe sở hữu diện mạo hiện đại, kết hợp cùng loạt trang bị tiện ích và công nghệ vận hành hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Yamaha NMAX E có chiều cao yên 770 mm, chiều dài cơ sở 1.425 mm và trọng lượng 121 kg (chưa bao gồm pin). Những thông số này góp phần tạo nên một mẫu xe có kích thước vừa phải, hướng tới sự linh hoạt và ổn định khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị.

Về hệ thống treo, xe được trang bị phuộc ống lồng phía trước với hành trình 100 mm. Phía sau là giảm xóc dạng gắp (Swingarm), có hành trình 97 mm. Xe sử dụng bộ vành đúc 13 inch kết hợp lốp không săm, kích thước 110/70-13M/C 48P ở bánh trước và 130/70-13M/C 63P ở bánh sau, góp phần tăng độ bám đường và sự ổn định trong quá trình vận hành.

Đảm nhiệm khả năng an toàn là hệ thống phanh đĩa ở cả hai bánh, đi kèm công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Trong khi đó, hệ thống chiếu sáng LED mang đến khả năng nhận diện tốt, còn cụm đồng hồ TFT 5 inch hỗ trợ kết nối smartphone, điều hướng và điều khiển nhạc, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Các tiện ích khác trên Yamaha NMAX E cũng khá đáng chú ý. Xe được trang bị khóa thông minh Smart Key tích hợp tính năng định vị, cốp chứa đồ có dung tích đủ để đặt một mũ bảo hiểm fullface và cổng sạc USB tiện dụng. Những trang bị này giúp mẫu xe đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về khả năng vận hành, Yamaha NMAX E sử dụng động cơ điện có công suất định danh 6,7 kW, công suất tối đa 7,5 kW tại 3.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 33,3 Nm tại 500 vòng/phút. Đáng chú ý, xe được trang bị bộ truyền động eAxle thế hệ mới với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Theo Yamaha, hệ thống này hướng tới khả năng vận hành êm ái, giảm nhu cầu bảo dưỡng và duy trì hiệu suất hoạt động tốt.

Người dùng có thể lựa chọn giữa ba chế độ lái T, S và E để phù hợp với điều kiện vận hành cũng như nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS được tích hợp nhằm hạn chế tình trạng trượt bánh, tăng độ an toàn khi di chuyển. Cụm tay ga sử dụng cảm biến vị trí, mang đến cảm giác điều khiển tự nhiên, mượt mà với khả năng phản hồi tăng dần theo thao tác của người lái.

Cung cấp năng lượng cho Yamaha NMAX E là bộ pin lithium 50,4V/70,2Ah. Theo công bố của hãng, xe có thể di chuyển tối đa 104 km sau mỗi lần sạc, theo tiêu chuẩn WMTC1. Xe còn được tích hợp bộ sạc công suất 800W bố trí ngay trong hốc chứa đồ phía trước, giúp việc sạc pin thuận tiện hơn. Với nguồn điện dân dụng, thời gian sạc từ 0-100% vào khoảng 5,5 giờ.

Hiện Yamaha chưa công bố giá bán chính thức của NMAX E. Với thiết kế maxi-scooter đặc trưng, động cơ điện cùng loạt công nghệ và tiện ích hiện đại, mẫu xe hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe máy điện đô thị.