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Có những chiếc xe không chỉ chở ta qua muôn nẻo đường, mà còn đồng hành cùng ta qua cả một thời tuổi trẻ. Từ khởi đầu khiêm nhường đến cột mốc hơn 100 triệu chiếc xuất xưởng, Honda Super Cub đã vượt xa vai trò của một phương tiện, để trở thành một phần ký ức của biết bao thế hệ.
Trước khi có Super Cub, đã có một cậu bé thích máy móc hơn sách vở. Soichiro Honda sinh ngày 17/11/1906 tại làng Komyo, Shizuoka, trong gia đình một thợ rèn kiêm sửa xe đạp. Học hành không phải thế mạnh của ông, nhưng những chiếc xe thì luôn có sức hút kỳ lạ. Năm 1922, mới 15 tuổi, ông rời quê lên Tokyo học việc tại xưởng Art Shokai, nơi ông được làm quen với ô tô, xe máy và cả những quy trình khó như đúc piston.
Năm 1928, ông về Hamamatsu mở chi nhánh Art Shokai của riêng mình. Đến năm 1937, ông lập Tokai Seiki để sản xuất séc-măng piston. Con đường ấy không hề trải hoa hồng: sản phẩm đầu tiên bị Toyota từ chối vì chất lượng kém. Soichiro Honda không bỏ cuộc, ở lứa tuổi 4x, ông trở lại giảng đường, ngồi chung với những học viên nhỏ tuổi hơn, để bổ sung kiến thức luyện kim. Và sự cố gắng ấy cũng có kết quả khi đến năm 1941 piston của ông được Toyota chấp nhận.
Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó, chiến tranh rồi thiên tai tiếp tục giáng đòn: nhà máy bị bom phá hủy năm 1944, một nhà máy khác sập vì động đất năm 1945.
Năm 1946, Soichiro Honda bán phần còn lại của Tokai Seiki cho Toyota với giá 450.000 yên và dùng số tiền đó lập “Viện nghiên cứu kỹ thuật Honda”, một xưởng nhỏ chỉ vài chục mét vuông với đội ngũ khoảng 12 người. Từ đây, những chiếc xe đạp gắn động cơ ra đời, rồi đến chiếc xe máy hoàn chỉnh đầu tiên, Honda Dream, vào năm 1949, cùng thời điểm Honda Motor Co., Ltd. được thành lập.
Super Cub không chỉ là sản phẩm của một thiên tài kỹ thuật. Nó là thành quả của một cặp đôi: Soichiro Honda lo “làm ra”, còn Takeo Fujisawa lo “bán đi”. Giữa thập niên 1950, Honda đã là nhà sản xuất xe máy số một Nhật Bản, nhưng hai ông muốn xa hơn thế.
Năm 1956, họ sang châu Âu để tìm gợi ý cho sản phẩm lớn tiếp theo, moped hay scooter? Thứ họ mang về lại là một kết luận khác: mỗi quốc gia dùng xe nhỏ theo một cách riêng, và Nhật Bản cần một loại xe mới hoàn toàn.
Cuối năm 1956 đầu năm 1957, hai ông đưa ra bốn yêu cầu cho đội ngũ phát triển:
• Động cơ 4 thì công suất cao, êm và tiết kiệm nhiên liệu.
• Thân xe có kích thước, hình dáng để cả phụ nữ cũng dễ điều khiển.
• Hệ thống sang số mới, không cần tay côn.
• Thiết kế hiện đại, thân thiện và không lỗi thời.
"Một chiếc xe mà người giao mì soba cũng có thể lái bằng một tay" - đó là cách Soichiro Honda diễn đạt ý tưởng, theo lời kể lại trong tài liệu của Honda Global.
Để xe chạy được trên những con đường Nhật Bản thời ấy (chỉ khoảng 10% được trải nhựa), ông Honda yêu cầu động cơ phải đạt ít nhất 4 mã lực. Trong khi đó, động cơ 2 thì 50cc Cub F mà công ty đang sản xuất chỉ cho ra 1 mã lực. Nghĩa là phải tăng sức mạnh gấp bốn lần chỉ trong một lần phát triển.
Đội kỹ sư đã làm được: động cơ OHV 4 thì 50cc đặt nằm ngang, đạt 4,5 mã lực ở 9.500 vòng/phút, một con số đáng kinh ngạc vào thời điểm đó. Khung xe cũng được thiết kế theo hướng đột phá, với ống sườn thấp để bước qua dễ dàng, kèm tấm chắn chân rộng che bùn nước.
Và “viên ngọc” của cả dự án chính là ly hợp ly tâm tự động: người lái chỉ cần dùng chân trái sang số, tay phải giữ ga, không còn tay côn bên trái.
Tháng 5/1958, Soichiro Honda cười rạng rỡ ngồi trên nguyên mẫu Super Cub; tháng 8/1958, chiếc Super Cub C100 chính thức ra mắt tại Nhật Bản. Mở ra một cột mốc mà có lẽ ngay cả người sáng lập Soichiro Honda cũng không ngờ rằng mẫu xe này đã đạt được thành công tới thế.
Ngày Super Cub ra mắt, hơn 1.000 chiếc đã bán ra chỉ trong vòng 24h. Bước thành công này giúp Honda đặt mục tiêu 30.000 chiếc mỗi tháng; chẳng bao lâu sau phải tăng lên 60.000 chiếc mỗi tháng mới theo kịp đơn hàng.
Chỉ trong 5 tháng đầu, 24.000 chiếc Super Cub đã tới tay chủ. Năm 1959, con số vọt lên khoảng 167.000 chiếc, chiếm khoảng 60% doanh số xe máy toàn nước Nhật. Sang năm thứ ba, sản lượng đạt khoảng 560.000 chiếc.
Không dừng lại ở đó, doanh số Super Cub liên tục đạt những dấu mốc lịch sử mới trong bối cảnh thị trường cũng xuất hiện không ít những lựa chọn mới từ nhiều hãng xe khác.
• Năm 1963: tổng sản lượng vượt 3 triệu chiếc.
• Tháng 4/1967: Super Cub trở thành chiếc xe máy một xy-lanh đầu tiên trên thế giới cán mốc 5 triệu chiếc.
• Năm 2008: tròn 50 năm, hơn 60 triệu chiếc đã xuất xưởng.
Năm 2017, Super Cub cán mốc 100 triệu chiếc, trở thành mẫu xe máy được sản xuất nhiều nhất mọi thời đại và đến nay vẫn chưa chiếc xe nào có được thành công như vậy.
Lợi nhuận từ Super Cub giúp Honda xây nhà máy Suzuka và mở cửa ra thế giới. Ngay cả khi bước vào thị trường Mỹ, nơi xe máy còn gắn với hình ảnh những tay giang hồ mặc áo da đen, theo Honda, chính Super Cub đã kéo công ty ra khỏi tình thế ngặt nghèo khi những nỗ lực ban đầu tại đây vấp phải bức tường.
Không chỉ thành công ở mặt doanh số, Super Cub còn thay đổi cách con người di chuyển. Trong thời điểm ô tô riêng còn là giấc mơ xa vời với đa số người Nhật, một chiếc xe nhỏ gọn, rẻ, bền, đi được cả hai người và dễ lái đến mức phụ nữ cũng tự tin ngồi lên đã thay đổi mọi thứ.
Super Cub chở thư, chở báo, chở hàng, chở cả gia đình. Người Nhật gọi những chiếc xe 50cc ấy là “đôi chân của nhân dân”.
Không chỉ tại Nhật Bản, Super Cub cũng nhanh chóng trở thành mẫu xe máy được yêu thích tại thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Khoảng năm 1965, những chiếc Super Cub đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam, và phổ biến hơn trong những thập niên 70 - 90.
Trong thời kỳ cuộc sống còn khó khăn, Super Cub được ví như “Kim vàng giọt lệ” của người dân Việt. Giá bán của một chiếc Cub 81 lúc bấy giờ tương đương cả một căn nhà phố, và cũng không dễ mua. Chính vì thế, những chiếc Cub được truyền từ cha sang con, từ anh sang em, nằm trong sân nhà người này, nằm trong ký ức người kia, mang theo mùi xăng, tiếng máy nổ giòn tan và bao buổi sáng đưa con đến trường.
Tuy nhiên, độc giả cũng cần hiểu rằng, sự thành công của Super Cub không phải nhờ may mắn hay do "gặp thời", mà chính bởi chất lượng, sự bền bỉ, và đặc biệt Honda không ngừng đưa tới những cải tiến qua các thế hệ để chiếc xe nhỏ bé vẫn giữ được vị thế ngay cả khi trên thị trường có nhiều đối thủ xuất hiện.
Trong lịch sử gần 70 năm phát triển, Super Cub đã nhiều lần trải qua những lần "lột xác" để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thời đại.
Dưới đây là những cột mốc chính của dòng Super Cub, xếp theo năm ra mắt.
Ngoài các phiên bản tiêu chuẩn, Honda cũng tích cực đưa ra các phiên bản giới hạn của Super Cub nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, hãng xe Nhật cũng giới thiệu các biến thể như CT110, Cross Cub nhằm đáp ứng nhu cầu offroad bên cạnh những mẫu xe thuần cho đường phố.
Trước những tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe và xu hướng chuyển dịch sang các phương tiện xanh, Honda đã quyết định ngừng sản xuất Super Cub 50 tại Nhật Bản từ đầu năm 2025.
Dẫu vậy, lời chia tay dành cho mẫu xe huyền thoại này không hề lặng lẽ. Phiên bản Final Edition ban đầu được lên kế hoạch với số lượng 2.000 chiếc, nhưng đã nhận về khoảng 11.000 đơn đặt hàng, gần gấp sáu lần dự kiến. Trước sức hút vượt mong đợi ấy, Honda buộc phải kéo dài thời gian sản xuất dòng xe 50cc đến cuối tháng 10/2025 để đáp ứng nhu cầu.
Từ khởi đầu bình dị của một cậu bé say mê động cơ đến chiếc xe máy được sản xuất nhiều nhất lịch sử, Super Cub đã vượt xa giá trị của một sản phẩm công nghiệp để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Đó là dáng cha chở con đến trường, bóng mẹ trên chiếc xe đi chợ hay những vòng bánh xe lăn qua con phố nhỏ của một thời thơ ấu. Bao năm tháng trôi qua, những hình ảnh ấy vẫn vẹn nguyên, khiến tim ta khẽ rung lên mỗi khi bắt gặp một chiếc Cub trên đường.
Gần 70 năm sau ngày ra mắt, những chiếc Super Cub mới vẫn tiếp tục rời dây chuyền sản xuất, tiếp tục hành trình trên khắp thế giới. Ở đâu đó, mỗi buổi sớm mai, tiếng động cơ giòn tan lại vang lên, đưa một người giao hàng bắt đầu ngày làm việc, chở một người trẻ đến với những hành trình đầu tiên của tự do, hay đơn giản là đưa một người trung niên thong thả lên phố, tìm một góc cà phê quen thuộc.
Thời gian có thể đổi thay, thế giới có thể chuyển mình, nhưng Super Cub vẫn thế: bền bỉ lăn bánh, nối dài những hành trình và lặng lẽ góp mặt trong những câu chuyện đời thường của biết bao thế hệ.
Nguồn: https://nguoiduatin.vn/honda-super-cub-kim-vang-giot-le-va-hanh-trinh-det-n...Nguồn: https://nguoiduatin.vn/honda-super-cub-kim-vang-giot-le-va-hanh-trinh-det-nen-huyen-thoai-204261811045003039.htm-18/11/2026 04:50 AM (GMT+7)