Trước khi có Super Cub, đã có một cậu bé thích máy móc hơn sách vở. Soichiro Honda sinh ngày 17/11/1906 tại làng Komyo, Shizuoka, trong gia đình một thợ rèn kiêm sửa xe đạp. Học hành không phải thế mạnh của ông, nhưng những chiếc xe thì luôn có sức hút kỳ lạ. Năm 1922, mới 15 tuổi, ông rời quê lên Tokyo học việc tại xưởng Art Shokai, nơi ông được làm quen với ô tô, xe máy và cả những quy trình khó như đúc piston.

Năm 1928, ông về Hamamatsu mở chi nhánh Art Shokai của riêng mình. Đến năm 1937, ông lập Tokai Seiki để sản xuất séc-măng piston. Con đường ấy không hề trải hoa hồng: sản phẩm đầu tiên bị Toyota từ chối vì chất lượng kém. Soichiro Honda không bỏ cuộc, ở lứa tuổi 4x, ông trở lại giảng đường, ngồi chung với những học viên nhỏ tuổi hơn, để bổ sung kiến thức luyện kim. Và sự cố gắng ấy cũng có kết quả khi đến năm 1941 piston của ông được Toyota chấp nhận.

Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó, chiến tranh rồi thiên tai tiếp tục giáng đòn: nhà máy bị bom phá hủy năm 1944, một nhà máy khác sập vì động đất năm 1945.

Năm 1946, Soichiro Honda bán phần còn lại của Tokai Seiki cho Toyota với giá 450.000 yên và dùng số tiền đó lập “Viện nghiên cứu kỹ thuật Honda”, một xưởng nhỏ chỉ vài chục mét vuông với đội ngũ khoảng 12 người. Từ đây, những chiếc xe đạp gắn động cơ ra đời, rồi đến chiếc xe máy hoàn chỉnh đầu tiên, Honda Dream, vào năm 1949, cùng thời điểm Honda Motor Co., Ltd. được thành lập.