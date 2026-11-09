Cận cảnh xe máy điện mới của Yamaha, có thể sạc chung trạm ô tô

Tại triển lãm EICMA diễn ra tại Italy, Yamaha chính thức giới thiệu đến người dùng mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên Xenter E. Xe có kiểu dáng gợi liên tưởng tới dòng xe tay ga Liberty với bánh lớn, yên cao, sàn để chân rộng.

Theo đó, Yamaha Xenter E có chiều cao yên 790 mm, chiều dài cơ sở 1.485 mm cùng tư thế ngồi thẳng, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị.

Điểm đáng chú ý nhất trên Xenter E là hệ truyền động eAxle hoàn toàn mới. Cụm truyền động này tích hợp mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu làm mát bằng không khí, bộ điều khiển điện tử và hộp số giảm tốc sơ cấp trong một khối nhỏ gọn.

Mô-tơ cho công suất cực đại 7,5 kW tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 33,3 Nm ngay từ 500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua dây đai.

Yamaha cũng thay đổi cách bố trí hệ truyền động khi cố định mô-tơ vào khung xe thay vì gắn trực tiếp với càng sau, kết hợp cùng pin đặt ở vị trí trung tâm. Thiết kế này giúp tối ưu phân bổ trọng lượng, qua đó cải thiện độ ổn định và khả năng kiểm soát.

Người lái có thể lựa chọn ba chế độ vận hành gồm S, T và E, tương ứng với ưu tiên tăng tốc, cân bằng hiệu suất hoặc tối ưu phạm vi hoạt động. Xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo và chức năng lùi tự động.

Xenter E sử dụng pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh với thiết kế chữ L, đặt dưới yên xe. Cách bố trí này vừa tối ưu trọng tâm vừa tạo không gian cho cốp chứa đồ và sàn để chân rộng, phẳng.

Bộ pin đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 và được bảo vệ bằng lớp vỏ chịu va đập. Theo tiêu chuẩn WMTC1, xe có thể di chuyển tối đa 108 km trong điều kiện nhiệt độ pin khoảng 25 độ C.

Đáng chú ý, Yamaha trang bị bộ sạc tích hợp công suất 800 W. Đầu nối được đặt bên hông cho phép kết nối với các trạm sạc AC cổng chuẩn Type 2 phổ biến trên nhiều dòng ô tô điện.

Ngoài ra, xe cũng có thể sạc từ ổ điện dân dụng thông qua dây sạc chuyên dụng. Theo công bố của hãng, thời gian sạc từ 0-100% khoảng 5,5 giờ trong điều kiện tiêu chuẩn.

Xenter E sử dụng bánh 16 inch ở cả trước và sau, đi kèm lốp kích thước 100/80-16 phía trước và 120/80-16 phía sau. Hệ thống treo có hành trình 100 mm phía trước và 97 mm phía sau, được thiết kế để tăng độ ổn định khi đi qua mặt đường gồ ghề, đá lát hoặc đường ray xe điện.

Xe được trang bị phanh đĩa đường kính 245 mm trên cả hai bánh, kết hợp ABS hai kênh và hệ thống phanh tái sinh. Mức độ phanh tái sinh sẽ thay đổi theo chế độ lái nhằm mô phỏng cảm giác hãm bằng động cơ trên xe tay ga truyền thống.

Xenter E được trang bị màn hình màu TFT 5 inch hỗ trợ hai chế độ hiển thị ngày và đêm, có kết nối ứng dụng Yamaha để dẫn đường, theo dõi tình trạng pin, thông tin bảo dưỡng và vị trí đỗ xe.

Các tiện ích khác gồm có cốp dưới yên chứa được mũ bảo hiểm cả đầu (full-face), hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB-C, móc treo đồ gập và chìa khóa thông minh.

Yamaha cho biết Xenter E sẽ được bán với hai màu gồm bạc Platinum và đen Midnight, kết hợp các điểm nhấn màu xanh Aqua. Hãng cũng cung cấp nhiều phụ kiện chính hãng như kính chắn gió, tấm chắn chân, bảo vệ tay lái, giá đỡ điện thoại và thùng sau 34 lít, trong khi giá bán sẽ được công bố tại từng thị trường khi xe chính thức mở bán.