Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng ô tô tiêu thụ của thị trường Việt Nam trong tháng 10/2026 đạt 55.275 xe, giảm 7.315 xe, tương đương 11,7% so với tháng trước. Trong đó, các thành viên VAMA và nhà nhập khẩu đạt 28.957 xe, VinFast bán 22.896 xe, còn Hyundai Thành Công ghi nhận 3.422 xe.

Ở nhóm xe hybrid, sức mua cũng có dấu hiệu chững lại. Theo số liệu VAMA, tổng doanh số xe hybrid trong tháng 10 đạt 1.891 chiếc, giảm 12,8% so với tháng 9 nhưng vẫn tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, cả 5 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các thương hiệu Nhật Bản, trong đó Toyota chiếm tới 4 đại diện.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Toyota Corolla Cross HEV với 587 xe bán ra. Xếp thứ hai là Toyota Innova Cross HEV với 467 xe. Lũy kế 10 tháng đầu năm, hai mẫu xe này lần lượt đạt 4.762 và 4.344 xe.

Đứng thứ ba là Honda CR-V e:HEV RS với 277 xe, tăng 88 xe so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong top 5 ghi nhận mức tăng trưởng doanh số theo tháng. Theo sau là Toyota Yaris Cross HEV với 274 xe, giảm 39 xe so với tháng 9. Khép lại danh sách là Toyota Camry HEV, đạt 126 xe trong tháng vừa qua.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2026: