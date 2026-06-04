CFMoto CLC-V250: “Tiểu cruiser” nhưng mang trái tim V-Twin đầy uy lực

Điểm đáng chú ý nhất của CLC-V250 nằm ở khối động cơ V-Twin 250cc – một cấu hình khá hiếm trong phân khúc này. Theo thông tin đăng ký tại Trung Quốc, động cơ có thông số xy-lanh 53 x 56,6 mm, cho công suất tối đa khoảng 20 kW (tương đương 27 mã lực). So với mẫu CL-C250 hiện tại dùng động cơ xi-lanh đơn, CLC-V250 được kỳ vọng mang lại khả năng vận hành mượt mà và mạnh mẽ hơn.

Không chỉ khác biệt ở động cơ, CLC-V250 còn có sự thay đổi rõ rệt về kích thước và khung gầm. Xe nặng khoảng 178 kg, tăng 13 kg so với CL-C250, đồng thời trục cơ sở được kéo dài lên 1.510 mm. Những thay đổi này giúp xe mang dáng dấp lớn hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với phong cách cruiser. Hệ thống treo cũng được nâng cấp với phuộc hành trình ngược phía trước, phía sau là giảm xóc đôi, kết hợp bộ vành 16 inch cùng lốp bản rộng, nhấn mạnh chất cruiser cổ điển pha hiện đại.

Về thiết kế, CLC-V250 đi theo ngôn ngữ cruiser truyền thống với bình xăng gọn gàng, ghi-đông đặt cao vừa phải và yên thấp, mang lại tư thế ngồi thoải mái cho người lái. Cụm đèn pha tròn tích hợp dải LED định vị tạo sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và công nghệ hiện đại, trong khi cụm đồng hồ TFT dạng tròn đặt phía trên đèn pha tạo điểm nhấn đặc trưng của các mẫu CFMoto đời mới.

Các chi tiết như gương gắn ở tay lái và bộ mâm đúc thiết kế tinh xảo góp phần hoàn thiện hình ảnh một mẫu cruiser được chăm chút về thẩm mỹ, không chỉ tập trung vào hiệu năng vận hành.

Hiện tại, CLC-V250 mới chỉ xuất hiện qua các tài liệu đăng ký và tin đồn, nên thời điểm ra mắt chính thức vẫn chưa được công bố.