Ranger Raptor V6 vừa xuất hiện tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Những hình ảnh mới nhất về chiếc Ford Ranger Raptor 3.0L V6 xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội đã khiến nhiều người yêu thích dòng xe bán tải này chú ý. Vậy phiên bản này có gì khác với Ranger Raptor đang được Ford Việt Nam phân phối

Ford Ranger Raptor bản động cơ xăng 3.0L V6, tăng áp kép EcoBoost đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Đặc điểm nhận diện bản máy xăng V6 là cặp ống xả kép đặt ở phía sau, trong khi bản đang bán tại Việt Nam không có.

Ford Ranger Raptor động cơ xăng V6 3.0L đang có sức mạnh nhỉnh hơn hẳn Ranger hiện hành dùng động cơ dầu 2.0L Điểm khác biệt lớn nhất là Ranger Raptor 3.0L V6 trang bị động cơ xăng, sức mạnh cao hơn động cơ dầu như hiện tại. Ở Thái Lan, Ranger Raptor xăng 3.0L V6 đã ra mắt bản 2026 với 4 tuỳ chọn màu sắc.

Ranger Raptor 3.0L V6 sử dụng động cơ xăng tăng áp kép EcoBoost dung tích 3.0L, cho công suất 392 mã lực và mô men xoắn cực đại 583 Nm. Trong khi đó Ranger Raptor đang được bán tại Việt Nam có cấu hình động cơ dầu Bi-Turbo dung tích 2.0L, cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Xét về sức mạnh, Ranger Raptor 3.0L V6 có công suất cao hơn 182 mã lực và 83 Nm mô men xoắn. Lợi thế lớn nhất của Ranger Raptor 3.0L V6 là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4WD. Đặc biệt có thể chuyển sang chế độ 4A - 4 bánh toàn thời gian.

Hệ thống treo được trang bị vẫn là loại phuộc FOX 2,5 inch với cảm biến vị trí Position Sensitive Damping, khóa vi sai ở cầu sau, 7 chế độ lái, bao gồm: Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Sand, Mud / Ruts và Baja.

Ngoài ra, xe còn được bố trí thêm hệ thống kiểm soát hành trình Trail Control, khung gầm được gia cố bằng thép cường lực dày và gói an toàn ADAS. Về tổng thể, Ranger Raptor V6 không có sự khác biệt so với bản động cơ xăng. Vẫn sở hữu các chi tiết mạnh mẽ vốn có như cặp đẹp pha Performance LED, gói bodykit mạnh mẽ đặc trưng và tên xe đặt tại lưới tản nhiệt.

Bộ mâm 17 inch sơn đen và lốp địa hình 32 inch. Phần đuôi Ranger Raptor V6 có sự tinh chỉnh khi ống xả kép đặt lộ ra ngoài. Không gian nội thất Ranger Raptor V6 mang phong cách mạnh mẽ thể thao quen thuộc với tông màu đen tương phản với đường chỉ viền màu đỏ. Đặc biệt là sự trở lại của núm xoay gài cầu và chỉnh chế độ lái.

Ngoài ra, vô lăng bọc da tích hợp tính năng sưởi cùng lẫy chuyển số phía sau, đèn viền nội thất, bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,4 inch kết hợp màn trung tâm 12 inch và hệ thống âm thanh 10 loa Bang & Olufsen. Phía Ford Việt Nam chưa công bố các thông tin về Ranger Raptor V6. Hiện tại, Ranger Raptor động cơ Bi-Turbo 2.0L đang được bán với mức giá từ 1,299-1,307 tỷ đồng (tuỳ màu sắc ngoại thất).