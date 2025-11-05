Lộ Honda Click 125 hoàn toàn mới, "lột xác" toàn diện

Sau khi mẫu xe Honda ADV160 RoadSync vừa được ra mắt và tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên thị trường, giới yêu xe lại được phen xôn xao khi xuất hiện thông tin về việc Honda chuẩn bị giới thiệu mẫu xe All New Honda Click 125.

Trang tin uy tín chuyên về xe máy Iwanbanaran cho biết Honda đã bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng cho Click 125 thế hệ mới, đồng thời hé lộ rằng những thay đổi sắp tới “không hề tầm thường”. Trước đó, trang này từng tiết lộ thông tin về hai dự án bí mật của Honda, gồm ADV160 với mã K0W** và Click/Vario 125 mới mang mã K2**. Khi ADV160 đã chính thức trình làng, việc mẫu Click 125 trở thành cái tên tiếp theo xuất hiện gần như là điều chắc chắn.

Nhìn lại lịch sử phát triển của dòng xe này, Honda Click 125 thường được thay đổi thiết kế khoảng ba năm một lần. Từ phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2012 mang mã KZR, đến phiên bản thứ hai năm 2015 (K60), rồi K60R năm 2018 và phiên bản gần nhất K2V ra mắt vào năm 2022. Chính vì thế, năm 2025 được xem là thời điểm hoàn hảo để Honda tiến hành một cuộc lột xác toàn diện cho dòng xe này.

Một trong những thay đổi được chú ý nhất chính là phần tay lái. Theo nguồn tin, thế hệ mới của Click 125 có thể sẽ sử dụng tay lái trần thay vì được ốp nhựa như trước đây. Thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng đến các mẫu xe như Beat Street hay ADV160, mang phong cách mạnh mẽ, bụi bặm và đậm chất đường phố hơn. Dường như Honda đang muốn thổi một làn gió mới vào dòng xe tay ga nhỏ gọn vốn gắn liền với hình ảnh thanh lịch và phổ thông.

Không chỉ dừng lại ở đó, All New Click 125 còn được đồn đoán sẽ xuất hiện với hai phong cách khác nhau. Phiên bản đầu tiên hướng đến sự sang trọng và cổ điển, phù hợp với người dùng yêu thích sự tinh tế và đơn giản. Phiên bản còn lại là mẫu tay lái trần, mang đậm chất thể thao và cá tính, dành cho những ai thích sự năng động, phóng khoáng và khác biệt. Nếu thông tin này chính xác, Honda đang thể hiện chiến lược mới trong thiết kế, mở rộng phạm vi khách hàng bằng cách tạo ra các lựa chọn phong phú hơn, phù hợp với nhiều gu thẩm mỹ và phong cách sống khác nhau.

Về thời điểm ra mắt, nhiều nguồn tin cho rằng Honda sẽ công bố mẫu xe mới này trong vòng từ một đến hai tháng tới, hoặc chậm nhất là trước khi kết thúc năm 2025. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Astra Honda Motor tại Indonesia sẽ lùi lịch ra mắt sang đầu năm 2026 để sắp xếp lại kế hoạch marketing.