Kawasaki KLX230 DF 2026 trình làng với thiết kế "ẩn thân chi thuật"

Kawasaki KLX230 DF 2026 sở hữu một diện mạo cứng cáp và hiện đại với phong cách “stealth” (tàng hình) lấy tông màu tối làm chủ đạo. Phần khung sườn, động cơ, và vành xe đều được sơn đen, kết hợp với lớp vỏ ngoài màu nâu đất giúp xe gần như hòa làm một vào địa hình đồi núi.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa KLX230 DF và phiên bản tiêu chuẩn nằm ở hệ thống trang bị hỗ trợ off-road. Xe được trang bị ốp gầm bảo vệ động cơ màu đen chắc chắn, giúp chống va đập từ bên dưới. Thanh bảo vệ bên hông nhỏ gọn được lắp sẵn để bảo vệ phần lốc máy trong trường hợp té ngã. Ngoài ra, ốp bảo vệ tay lái cũng là trang bị tiêu chuẩn, giúp bảo vệ tay người lái khỏi va quệt với cây cối hay đá văng khi di chuyển trên đường mòn.

Một điểm tiện dụng khác là baga chở hàng bằng thép được thiết kế cứng cáp, có khả năng chịu tải lên đến 6.5 pound (3 kg), kèm theo bốn móc hàn sẵn để buộc dây chằng hàng – rất phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại hoặc phượt dài ngày.

KLX230 DF sử dụng khối động cơ đơn xy-lanh, dung tích 233cc, làm mát bằng gió, đi kèm hệ thống phun xăng điện tử EFI. Động cơ này cho công suất tối đa khoảng 17 mã lực, mô-men xoắn đạt trên 18Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp cho phép xe vận hành linh hoạt ở cả tốc độ thấp và cao. Đây là kiểu động cơ đơn giản, bền bỉ, dễ bảo dưỡng – lý tưởng cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm.

Về phần khung gầm, KLX230 DF được trang bị phuộc trước 37mm với hành trình 200mm và giảm xóc sau có hỗ trợ liên kết, có thể điều chỉnh tải trước với hành trình 223 mm – giúp xe hấp thụ chấn động tốt khi di chuyển trên địa hình gồ ghề. Xe sử dụng lốp địa hình IRC Trails chuyên dụng, với kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, cho độ bám tốt trên nhiều loại bề mặt.

Hệ thống phanh đĩa dạng cánh hoa mang lại khả năng tản nhiệt tốt: đĩa trước 265mm với heo phanh 2 piston, đĩa sau 220mm với 1 piston. Đặc biệt, xe được trang bị ABS hai kênh tiêu chuẩn, hỗ trợ an toàn khi phanh gấp, đồng thời có thể vô hiệu hóa nếu cần thiết để tối đa trải nghiệm off-road.

Kawasaki KLX230 DF ABS 2026 được niêm yết tại Mỹ với mức giá 5799 USD (khoảng 152,5 triệu đồng), mức giá bày cao hơn 500 USD so với phiên bản KLX230 ABS tiêu chuẩn 2025. Đây là mức giá hợp lý với những trang bị tăng cường cho off-road và touring mà xe sở hữu.