Kawasaki KLX230 2026 trình làng, giá chỉ 60 triệu đồng

Đây là mẫu xe địa hình hợp pháp đầu tiên của Kawasaki được phép lưu thông trên đường phố tại Ấn Độ. Tuy nhiên, khi ra mắt vào cuối năm 2024, mức giá khởi điểm khá cao – lên đến 330.000 rupee - đã khiến chiếc xe khó tiếp cận với đại đa số người dùng phổ thông.

Trước phản hồi không mấy tích cực về giá cả, Kawasaki đã quyết định giảm giá mạnh tay tới 130.000 rupee, đưa giá bán của KLX230 2026 xuống còn 199.000 rupee (khoảng 60 triệu đồng). Đây không phải là giá khuyến mãi mà là mức giá chính thức được áp dụng lâu dài cho phiên bản 2026, cho thấy rõ nỗ lực của hãng nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Bên cạnh đó, Kawasaki cũng giới thiệu thêm một biến thể chuyên dụng cho đường địa hình có tên KLX230R S 2026, với mức giá 194.000 rupee (khoảng 58 triệu đồng). Phiên bản phục vụ cho nhu cầu offroad và không hợp pháp để lưu thông trên đường phố do đã lược bỏ nhiều bộ phận nhằm giảm trọng lượng như: gương chiếu hậu, đèn pha, xi-nhan, tay dắt sau và các chi tiết khác. Ngoài ra, KLX230R S còn được trang bị lốp gai chuyên dụng cho đường đất và địa hình hiểm trở.

Dù giảm giá, các trang bị trên KLX230 2026 vẫn được giữ nguyên. Xe vẫn sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 233cc, SOHC, 2 van, đi kèm hộp số 6 cấp. Động cơ này cho công suất cực đại 17,85 mã lực và mô-men xoắn cực đại 18,3 Nm, đáp ứng tốt nhu cầu off-road và touring nhẹ.

Với các trang bị ấn tượng và mức giá bán mới hợp lý, chắc chắn Kawasaki KLX230 2026 sẽ mang tới sự lựa chọn chất lượng dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu cào cào sẵn sàng đồng hành trong mọi điều kiện vận hành.