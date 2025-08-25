Giá môtô Kawasaki cuối tháng 8/2025, ưu đãi cao nhất gần 130 triệu đồng
Kawasaki đang thực hiện chương trình ưu đãi dành cho loạt môtô với mức giảm giá có xe lên tới gần 130 triệu đồng.
Là một thương hiệu mô tô nổi tiếng toàn cầu, Kawasaki phân phối rất nhiều dòng xe khác nhau, phục vụ các tín đồ yêu thích tốc độ ở Việt Nam. Ít nhất có 4 dòng mô tô Kawasaki khác nhau gồm dòng: Thể thao (Sport Bike), Chồm lỡ (Naked Bike), Cổ điển (Classic), Cào cào và hành trình.
Trong đó, dòng thể thao chủ yếu là các mẫu xe thuộc gia đình Kawasaki Ninja. Đang được khuyến mãi từ hơn 24 triệu đồng. Đáng chú ý là dòng siêu xe Ninja H2R có giá bán đề xuất hơn 1,8 tỷ đồng đang được khuyến mãi lên đến 129,8 triệu đồng.
Các dòng xe khác của Kawasaki cũng có giá cao từ hơn 100 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Rẻ nhất của Kawasaki hiện nay là dòng xế nổ cổ điển cỡ nhỏ W175 với giá niêm yết 77,5 triệu đồng. Dòng xe này cũng được khuyến mãi đến hơn 11 triệu đồng.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá mô tô Kawasaki mới nhất cuối tháng 8/2025 như sau:
|Mẫu xe
|Giá đề xuất (Triệu đồng)
|Mức ưu đãi (Triệu đồng)
|Ninja 500
|194
|24,8
|Ninja 650
|210
|45,6
|Ninja ZX-4R
|250
|21
|Ninja ZX-10R
|729
|28,9
|Ninja H2 Carbon
|1.372
|39,6
|Ninja H2R
|1.875
|129,8
|Z400
|164
|49,2
|Z500
|170,6
|17,1
|Z650
|194
|51,9
|Z1000
|436,4
|134,75
|ZH2
|789,3
|284,8
|W175
|77,5
|11,1
|Eliminator 500
|182,8
|15,1
|Z650RS
|233
|53,1
|Vulcan 650
|241
|83,2
|W800
|352,4
|24,4
|Z900RS
|480,8
|36
|KLX230R
|148,7
|7,2
|KLX230S
|151
|27,2
|KLX230SM
|151
|26,2
|Versys 650
|251,2
|59,1
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Kawasaki Ninja được ví như ngôi sao nhạc rock của thế giới mô tô, một cái tên thực sự mang tính biểu tượng trong lịch sử mô tô hiện đại.
25/08/2025 04:52 AM (GMT+7)