Giá môtô Kawasaki cuối tháng 8/2025, ưu đãi cao nhất gần 130 triệu đồng

Là một thương hiệu mô tô nổi tiếng toàn cầu, Kawasaki phân phối rất nhiều dòng xe khác nhau, phục vụ các tín đồ yêu thích tốc độ ở Việt Nam. Ít nhất có 4 dòng mô tô Kawasaki khác nhau gồm dòng: Thể thao (Sport Bike), Chồm lỡ (Naked Bike), Cổ điển (Classic), Cào cào và hành trình.

Trong đó, dòng thể thao chủ yếu là các mẫu xe thuộc gia đình Kawasaki Ninja. Đang được khuyến mãi từ hơn 24 triệu đồng. Đáng chú ý là dòng siêu xe Ninja H2R có giá bán đề xuất hơn 1,8 tỷ đồng đang được khuyến mãi lên đến 129,8 triệu đồng.

Các dòng xe khác của Kawasaki cũng có giá cao từ hơn 100 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Rẻ nhất của Kawasaki hiện nay là dòng xế nổ cổ điển cỡ nhỏ W175 với giá niêm yết 77,5 triệu đồng. Dòng xe này cũng được khuyến mãi đến hơn 11 triệu đồng.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá mô tô Kawasaki mới nhất cuối tháng 8/2025 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Mức ưu đãi (Triệu đồng) Ninja 500 194 24,8 Ninja 650 210 45,6 Ninja ZX-4R 250 21 Ninja ZX-10R 729 28,9 Ninja H2 Carbon 1.372 39,6 Ninja H2R 1.875 129,8 Z400 164 49,2 Z500 170,6 17,1 Z650 194 51,9 Z1000 436,4 134,75 ZH2 789,3 284,8 W175 77,5 11,1 Eliminator 500 182,8 15,1 Z650RS 233 53,1 Vulcan 650 241 83,2 W800 352,4 24,4 Z900RS 480,8 36 KLX230R 148,7 7,2 KLX230S 151 27,2 KLX230SM 151 26,2 Versys 650 251,2 59,1

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.