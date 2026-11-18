Với ngân sách khoảng 700 triệu đồng, người mua ô tô tại Việt Nam có thể cân nhắc khá nhiều mẫu SUV đô thị sử dụng động cơ xăng. Trong khi đó, lựa chọn xe hybrid ở tầm tiền này vẫn tương đối hạn chế, chủ yếu tập trung vào một số mẫu xe có giá bán nhỉnh hơn hoặc sử dụng công nghệ hybrid nhẹ.

Vậy nếu đặt lên bàn cân về chi phí đầu tư, mức tiêu hao nhiên liệu và hiệu quả sử dụng lâu dài, SUV xăng hay hybrid sẽ là phương án đáng cân nhắc hơn?

SUV xăng có nhiều lựa chọn, dễ tiếp cận

Ở tầm giá 700 triệu đồng, nhóm SUV sử dụng động cơ xăng có lợi thế rõ rệt về số lượng và sự đa dạng phiên bản. Người mua có thể tham khảo những cái tên như Hyundai Creta, Kia Seltos, Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross. Đây đều là những mẫu SUV đô thị cỡ B có thiết kế gầm cao, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố cũng như những chuyến đi xa cùng gia đình.

Ưu điểm lớn nhất của xe xăng là giá bán tương đối dễ tiếp cận. Với khoảng 600-700 triệu đồng, khách hàng có thể lựa chọn những phiên bản tầm trung hoặc cao của một số mẫu xe, thay vì phải giới hạn lựa chọn ở các phiên bản tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa người mua có cơ hội sở hữu nhiều trang bị tiện nghi, công nghệ hỗ trợ lái và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, động cơ xăng truyền thống có cấu tạo quen thuộc, hệ thống bảo dưỡng và sửa chữa phổ biến. Mạng lưới đại lý rộng cũng giúp chủ xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển liên tỉnh hoặc sinh sống tại khu vực chưa có nhiều cơ sở dịch vụ chuyên biệt.

Hybrid tiết kiệm xăng nhưng phải chấp nhận mức đầu tư cao hơn

Nếu ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu, xe hybrid có sức hấp dẫn riêng. Hệ truyền động kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện giúp xe tận dụng năng lượng hiệu quả hơn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị, thường xuyên phải dừng, khởi hành hoặc chạy ở tốc độ thấp. Nhờ đó, mức tiêu hao nhiên liệu có thể thấp hơn đáng kể so với xe chỉ sử dụng động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của nhóm xe này vẫn là giá bán. Toyota Yaris Cross HEV hiện có giá niêm yết từ 733 triệu đồng, cao hơn khoảng 83 triệu đồng so với bản máy xăng. Nếu tính cả chi phí lăn bánh, số tiền cần chuẩn bị còn lớn hơn. Trong khi đó, Honda HR-V e:HEV RS có giá 835 triệu đồng, vượt xa ngân sách 700 triệu đồng.

Một phương án dễ tiếp cận hơn là Suzuki Fronx GLX và GLX Plus, có giá niêm yết lần lượt 599 triệu đồng và 649 triệu đồng. Tuy nhiên, hai phiên bản này sử dụng công nghệ mild-hybrid (hybrid nhẹ), khác với hệ thống full-hybrid trên Toyota Yaris Cross HEV. Mô-tơ điện của Fronx chủ yếu hỗ trợ động cơ xăng trong một số tình huống vận hành, không thể giúp xe chạy hoàn toàn bằng điện như hệ thống hybrid toàn phần. Vì vậy, người mua cần phân biệt rõ hai công nghệ trước khi quyết định.

Chọn xe nào để tối ưu chi phí sử dụng?

Thực tế, việc lựa chọn SUV xăng hay hybrid phụ thuộc khá nhiều vào tần suất và điều kiện sử dụng xe. Với những người chủ yếu đi lại trong đô thị, thường xuyên gặp cảnh ùn tắc và có quãng đường di chuyển mỗi ngày lớn, xe hybrid có thể phát huy rõ lợi thế tiết kiệm nhiên liệu. Khoản tiền chênh lệch khi mua xe ban đầu cũng có cơ hội được bù đắp dần trong quá trình sử dụng.

Ngược lại, nếu xe chủ yếu phục vụ nhu cầu đi làm, đi chơi cuối tuần hoặc thường xuyên chạy đường trường, lợi ích tiết kiệm nhiên liệu của hybrid có thể không đủ lớn để tạo ra khác biệt đáng kể về tổng chi phí sở hữu. Khi đó, một mẫu SUV xăng có giá bán thấp hơn, nhiều trang bị hơn và phù hợp với ngân sách sẽ là lựa chọn thực tế.

Đặc biệt, nếu 700 triệu đồng là khoản tiền tối đa dành cho cả việc mua xe và chi phí lăn bánh, người dùng nên ưu tiên những mẫu SUV xăng có giá niêm yết khoảng 550-600 triệu đồng hoặc tận dụng các chương trình giảm giá tại đại lý. Trong trường hợp ngân sách 700 triệu đồng chỉ tính riêng giá xe, Toyota Yaris Cross HEV cũng đáng cân nhắc nếu người mua có thể bổ sung thêm một khoản chi phí.

Nhìn chung, SUV xăng vẫn chiếm ưu thế về khả năng tiếp cận và sự đa dạng lựa chọn trong tầm giá 700 triệu đồng. Trong khi đó, hybrid phù hợp hơn với người có nhu cầu sử dụng xe thường xuyên, ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và sẵn sàng đầu tư thêm cho công nghệ. Thay vì chỉ nhìn vào mức tiêu hao xăng, người mua nên tính toán cả giá lăn bánh, chi phí bảo dưỡng và thời gian dự kiến sử dụng để tìm ra phương án kinh tế nhất.