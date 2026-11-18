Trong bối cảnh SUV và crossover ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, mẫu xe Hyundai Accent thuộc phân khúc sedan hạng B không còn giữ vị thế áp đảo như trước. Tuy nhiên, phân khúc này vẫn duy trì sức hút nhờ lợi thế về giá bán, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng hợp lý và tính thực dụng trong nhu cầu đi lại hằng ngày.

SUV ngày càng phổ biến, sedan hạng B vẫn có nhóm khách hàng riêng

Những năm gần đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong thị hiếu người tiêu dùng. Thay vì lựa chọn sedan truyền thống, nhiều khách hàng chuyển sang SUV và crossover nhờ thiết kế gầm cao, không gian cabin linh hoạt, tầm quan sát tốt và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện đường sá.

Sự xuất hiện ngày càng đa dạng của các mẫu SUV đô thị, đặc biệt ở nhóm giá dưới 700 triệu đồng, khiến sedan hạng B chịu thêm áp lực cạnh tranh. Dù vậy, phân khúc này chưa biến mất khỏi lựa chọn của người mua xe lần đầu, gia đình trẻ hay những khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Accent thế hệ mới có chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.535 x 1.765 x 1.485 mm.

Thực tế, các mẫu xe như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City vẫn có những lợi thế riêng. Đây đều là những sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc ô tô phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên, ưu tiên tính kinh tế và sự ổn định trong quá trình sử dụng.

Giá bán và chi phí sử dụng vẫn là lợi thế quan trọng

Một trong những lý do giúp sedan hạng B duy trì sức cạnh tranh là mức giá tiếp cận tương đối dễ dàng. So với nhiều mẫu SUV cùng thương hiệu hoặc có trang bị tương đương, sedan hạng B thường có giá bán thấp hơn, qua đó giảm áp lực tài chính cho người mua xe lần đầu.

Không chỉ giá mua ban đầu, chi phí sử dụng cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Với kết cấu gầm thấp, trọng lượng thường nhẹ hơn và thiết kế tối ưu cho việc di chuyển trên đường nhựa, nhiều mẫu sedan hạng B có mức tiêu hao nhiên liệu tương đối tiết kiệm.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng định kỳ, thay thế phụ tùng và sửa chữa của những dòng xe phổ biến cũng tương đối dễ dự tính. Mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ và nguồn cung phụ tùng rộng giúp người dùng thuận tiện hơn khi chăm sóc phương tiện.

Đối với khách hàng mua xe phục vụ gia đình hoặc kết hợp kinh doanh dịch vụ, những khoản chi phí này có ảnh hưởng trực tiếp đến tổng ngân sách sử dụng trong nhiều năm. Vì vậy, một chiếc xe không quá đắt khi mua và ít tốn kém trong quá trình vận hành vẫn có sức hấp dẫn riêng.

Khả năng vận hành trong đô thị là điểm cộng

Hyundai Accent thuốc phân khúc sedan hạng B có kích thước tổng thể tương đối gọn, bán kính quay đầu thường phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Điều này giúp người lái dễ dàng xoay trở trong những con phố đông đúc, đường nhỏ hoặc khu vực có không gian đỗ xe hạn chế.

Với những người thường xuyên di chuyển tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, khả năng luồn lách, quay đầu và tìm vị trí đỗ xe là những yếu tố có giá trị thực tế không kém thiết kế hay trang bị tiện nghi. Trong khi đó, thiết kế gầm thấp của sedan mang lại một số lợi thế về tính ổn định khi vận hành trên đường bằng phẳng.

Trọng tâm thấp giúp xe có xu hướng ít nghiêng thân hơn khi vào cua so với những mẫu SUV có chiều cao tương đương về kích thước tổng thể. Ngoài ra, kiểu dáng sedan với phần khoang hành lý tách biệt cũng giúp hạn chế tiếng ồn và mùi từ hành lý ảnh hưởng đến khoang hành khách. Đây là một ưu điểm nhỏ nhưng vẫn đáng cân nhắc đối với những người thường xuyên sử dụng xe cho gia đình.

Không gian sử dụng không hẳn là điểm yếu tuyệt đối

So với SUV, sedan hạng B thường bất lợi về khoảng sáng gầm, chiều cao trần xe và khả năng chuyên chở những món hành lý cồng kềnh. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi mẫu sedan đều thiếu không gian sử dụng.

Nhiều mẫu xe hiện nay có chiều dài cơ sở được cải thiện, giúp hàng ghế sau đáp ứng tương đối tốt nhu cầu của gia đình nhỏ. Khoang hành lý riêng biệt cũng đủ đáp ứng những chuyến đi cuối tuần hoặc du lịch ngắn ngày nếu người dùng không mang theo quá nhiều đồ đạc.

Đặc biệt, với gia đình từ 2-4 thành viên, nhu cầu sử dụng chủ yếu là đi làm, đưa đón con đi học, mua sắm và thỉnh thoảng về quê, sedan hạng B vẫn có thể đáp ứng tốt. Ngược lại, những gia đình thường xuyên đi du lịch xa, cần chở nhiều hành lý, có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ cần lên xuống xe thường xuyên có thể đánh giá cao hơn lợi thế gầm cao và không gian linh hoạt của SUV.

Sedan hạng B đang thay đổi để giữ chân khách hàng

Để duy trì sức cạnh tranh, các hãng xe không còn chỉ tập trung vào yếu tố giá rẻ và tiết kiệm nhiên liệu. Sedan hạng B ngày nay được bổ sung nhiều trang bị vốn trước đây thường xuất hiện trên các phân khúc cao hơn. Màn hình giải trí kích thước lớn, kết nối điện thoại thông minh, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình và các công nghệ hỗ trợ lái đang dần xuất hiện trên những phiên bản cao cấp.

Một số mẫu xe còn được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. Những trang bị này góp phần thu hẹp khoảng cách trải nghiệm giữa sedan hạng B và các mẫu SUV đô thị.

Xe SUV có thể là xu hướng, nhưng sedan vẫn có lý do để tồn tại.

Mặt khác, các chương trình ưu đãi, giảm giá và hỗ trợ lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất, đại lý cũng giúp sedan hạng B duy trì sức cạnh tranh về giá. Trong một thị trường mà người mua ngày càng cân nhắc kỹ chi phí sở hữu, đây vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định xuống tiền.

SUV có thể là xu hướng, nhưng sedan vẫn có lý do để tồn tại

SUV đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự đa dụng, thiết kế thời trang và khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng. Tuy nhiên, không phải người mua xe nào cũng cần đến những lợi thế đó. Với người sống tại đô thị, thường xuyên di chuyển trên đường nhựa, ít chở nhiều hành lý và ưu tiên tiết kiệm chi phí, sedan hạng B vẫn là phương án hợp lý.

Ngược lại, SUV sẽ phù hợp hơn với khách hàng đề cao khoảng sáng gầm, không gian rộng và tính linh hoạt khi đi nhiều loại địa hình. Có thể thấy, sự phát triển của SUV không đồng nghĩa sedan hạng B mất đi giá trị. Thay vào đó, hai nhóm xe đang phục vụ những nhu cầu khác nhau ngày càng rõ rệt.

Khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ chạy theo xu hướng thiết kế, sedan hạng B vẫn có cơ hội duy trì vị trí trong thị trường ô tô Việt Nam.