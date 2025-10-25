Honda Super Cub phiên bản núi Phú Sĩ cực hiếm

Trong khuôn khổ sự kiện Super Cub THE ORIGINAL CLUB MEETING, Honda cũng đã giới thiệu tới người hâm mộ phiên bản mới dành cho mẫu xe số Super Cub. Ở phiên bản này, xe xuất hiện với hai màu hai tông mới cực kỳ dễ thương là xanh – trắng và vàng – trắng.

Vẫn giữ trọn nét cổ điển nguyên bản vốn là đặc trưng của dòng xe huyền thoại, dưới khẩu hiệu “Find Your Original" (Tìm lại chính mình) Super Cub mang tới một chiếc xe tập trung vào trải nghiệm lái của người dùng. Xe được tích hợp thêm hệ thống phanh kết hợp CBS (Combined Brake System) giúp phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau một cách cân bằng, nhờ đó lái xe an toàn hơn.

Honda Super Cub hoàn toàn mới vẫn được trang bị phanh đĩa trước kèm tang trống sau. Đồng thời sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI trên động cơ Honda Smart Engine dung tích 110cc, cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với người dùng.

Đèn pha LED cùng gương chiếu hậu tròn tiếp tục được giữ lại trong thiết kế cổ điển đặc trưng. Honda giới thiệu tổng cộng 4 màu sắc cho phiên bản mới: xanh – trắng, vàng – trắng, xanh lá, và xám – trắng, với giá bán lẻ khuyến nghị là 50.600 baht - khoảng 40,7 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Ngoài ra, Honda Thái Lan còn giới thiêu phiên bản đặc biệt All New Honda Super Cub Fuji San Limited Edition – phiên bản giới hạn đặc biệt được lấy cảm hứng từ hình ảnh núi Phú Sĩ vào mùa đông. Xe sở hữu tông màu xanh – trắng kết hợp với họa tiết đồ họa mô phỏng núi lửa và mặt trời mọc theo phong cách Japanese Retro.

Phiên bản đặc biệt này còn được trang bị bộ phụ kiện riêng biệt, bao gồm kính chắn gió trong màu xanh (Blue Wind Shield), tem thân xe Fuji San (Body Sticker), giá để đồ trước màu xanh (Blue Front Carrier) và bộ bảo vệ thân xe màu xanh (Blue Body Protector), mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển vừa độc đáo.

Bên cạnh đó, người mua còn nhận được bộ quà tặng độc quyền gồm áo khoác Fuji San Jacket và mũ bảo hiểm cổ điển Fuji San Classic Helmet, được thiết kế đồng bộ về phong cách. Phiên bản này chỉ sản xuất 500 chiếc trên toàn Thái Lan, với giá bán lẻ khuyến nghị là 54.000 baht - khoảng 43,4 triệu đồng.