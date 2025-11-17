Xe máy nhập thiết kế độc lạ, giá đắt hơn xe trong nước vẫn hút khách Việt

Xe nhập Thái thiết kế độc lạ, giá đắt đỏ hơn xe trong nước

Thị trường xe máy nhập khẩu những tháng cuối năm trở nên đặc biệt sôi động khi loạt mẫu “độc – lạ” từ Thái Lan được các đại lý tư nhân đưa về Việt Nam với số lượng hạn chế. Dù giá bán chênh lệch cao, thậm chí đội thêm cả trăm triệu đồng so với giá gốc, các mẫu xe này vẫn liên tục rơi vào tình trạng khan hàng.

Nổi bật trong nhóm xe nhập Thái được săn đón gồm mẫu xe số Super Cub 125 Custom Edition New – phiên bản tùy chỉnh phong cách cổ điển, phối màu độc hiện đang được các đại lý chào bán với giá hơn 170 triệu đến 185 triệu đồng. Mức giá này đắt gấp đôi giá đề xuất của một chiếc Honda SH 160 bản tiêu chuẩn CBS.

Super Cub 125 Custom Edition New – phiên bản tùy chỉnh phong cách cổ điển, phối màu độc.

Một số mẫu xe tí hon phong cách độc lạ như Honda Dax 125 Royal Limited Edition 2025 – bản giới hạn gắn mác “Royal” đình đám có giá khá đắt đỏ dao động từ 130 đến 150 triệu đồng. Mức giá này đắt gấp 4-5 lần giá bán của đối thủ Yamaha PG-1 tại thị trường Việt.

Honda Dax 125 Royal Limited Edition 2025.

Honda ADV 350, mẫu tay ga thể thao tại các Head cũng như đại lý tư nhân đang được đẩy lên khoảng 170-180 triệu đồng, chênh 10-15 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài những mẫu xe nói trên, gần đây, sự xuất hiện của xe tay ga Lambretta X125, X300, và G350 với giá niêm yết từ 90-170 triệu đồng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Đáng chú ý, phiên bản cao nhất Lambretta G350 Seri III thậm chí còn được một số cửa hàng tư nhân chào bán giá lên đến hơn 200 triệu đồng, chênh hơn 30 triệu đồng so với giá hãng.

Lambretta G350 Seri III thậm chí còn được một số cửa hàng tư nhân chào bán giá lên đến hơn 200 triệu đồng.

Nhu cầu lớn, nguồn cung ít

Dù mỗi mẫu xe đều có mức giá không hề rẻ, thậm chí “đắt ngang một chiếc ôtô cũ”, thị trường vẫn ghi nhận sức mua mạnh từ nhóm khách hàng có nhu cầu chơi xe hoặc thích sở hữu phiên bản giới hạn.

Anh Du Toàn, một người chuyên bán xe máy nhập Thái ở Hà Nội, cho biết, xe nhập khẩu từ Thái Lan luôn về theo lô nhỏ mỗi đợt nên nguồn cung lúc nào cũng thiếu so với nhu cầu. Chính tình trạng “nhỏ giọt” này khiến giá bán bị đội lên 20–30 triệu đồng, và với những mẫu hiếm, mức chênh còn cao hơn nhiều.

Anh Toàn cho biết ngay cả xe nhập chính hãng, khi về đại lý đã bị bán chênh giá. Vì vậy, chuyện dân buôn gom hàng để “làm thị trường”, đẩy giá kiếm lời là điều dễ hiểu.

Ví dụ, Honda CT125 giá công bố hơn 87 triệu đồng nhưng khi ra thị trường đã đội lên trên 90–100 triệu đồng. Mẫu ADV 350 cũng bị đẩy giá hơn 20 triệu đồng/xe, có nơi rao tới khoảng 180 triệu. Dax 125 cũng chênh 20–30 triệu đồng. Điểm chung là xe nhập về số lượng quá ít nên giá luôn cao ngất ngưởng.

So với đầu năm và cùng kỳ năm ngoái, anh Toàn nhận định thị trường xe nhập thời điểm này có mức tăng trưởng nhẹ.

Tại TP.HCM, một số cửa hàng cũng ghi nhận tình trạng lượng khách hàng hỏi mua xe tăng nhẹ. Chị Th. Ng., quản lý một showroom xe nhập ở Thủ Đức, chia sẻ: “Cửa hàng chúng tôi hiện đã nhập hàng chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới. Các bản về từ Thái năm nay đa số là limited nên số lượng rất ít. Có mẫu đội giá cả trăm triệu nhưng khách vẫn chấp nhận vì muốn sở hữu trước Tết. Hàng về đến đâu hết đến đó.”

“Khách giờ không chỉ mua để đi mà còn mua để đầu tư. Những mẫu limited, đặc biệt là bản nhập Thái, giữ giá rất tốt. Nếu cần bán lại, hầu như không lo lỗ nhiều.", chị Ng. cho biết thêm.

Kết thúc III/2025, báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy, doanh số thị trường xe máy đạt 621.732 xe, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm 2024. Số liệu này được tổng hợp từ 5 thành viên gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki Việt Nam, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam, chỉ bao gồm lượng xe tiêu thụ trong nước, không bao gồm sản lượng xuất khẩu.