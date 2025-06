Honda Super Cub bản giới hạn được đưa về Việt Nam

Mẫu Super Cub phiên bản Hello Kitty được Honda ra mắt lần đầu vào cuối năm 2024 nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của nhân vật hoạt hình nổi tiếng cùng tên.

Xe có hai tùy chọn động cơ 50 cc hoặc 110 cc, được sản xuất giới hạn lần lượt 300 và 1.000 chiếc dành cho thị trường Nhật Bản. Một số ít trong đó vừa được đưa về Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân tại TP. HCM.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong , lô xe Honda Super Cub Hello Kitty về nước đợt này có khoảng 40 chiếc cho cả hai phiên bản động cơ.

Honda Super Cub Hello Kitty sở hữu phối màu đỏ và be. Logo mèo Hello Kitty xuất hiện trên nhiều vị trí như ốp hông, yếm xe phía trước, bọc yên bằng da, chìa khóa cơ, đồng hồ tốc độ dạng analog kết hợp màn hình kỹ thuật số.

Ngoài ra, thiết kế và trang bị của xe không khác biệt so với bản Super Cub tiêu chuẩn. Hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha LED, đèn ban ngày và đèn hậu halogen đều được tạo hình tròn cổ điển. Phía sau xe có baga sơn đỏ.

Super Cub Hello Kitty bản 50 cc sử dụng vành nan hoa 17 inch, phanh trước/sau đều là kiểu tang trống.

Trong khi đó, bản 110 cc được trang bị mâm đúc đa chấu. Bánh trước có phanh đĩa ABS trong khi bánh sau vẫn dùng phanh tang trống.

Honda Super Cub 50 Hello Kitty sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử FI, dung tích 49cc cho công suất 3,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3,8 Nm.

Bản Super Cub 110 Hello Kitty dùng động cơ xi-lanh đơn 109 cc, có công suất 9,1 mã lực và mô-men xoắn 8,5 Nm. Cả hai bản động cơ đều đi kèm hộp số 4 cấp.

Hiện tại, đơn vị nhập khẩu chưa công bố giá bán chính thức của Honda Super Cub Hello Kitty tại Việt Nam. Ở thị trường nội địa Nhật, xe có giá từ 330.000 yen cho bản 50 cc (tương đương 57 triệu đồng) và 385.000 yen (khoảng 67 triệu đồng).

Mức giá thực tế của Super Cub Hello Kitty khi đến tay khách Việt sẽ cao hơn sau khi cộng đủ các khoản phí, thuế cho xe nhập khẩu.

Cộng với việc đây là phiên bản giới hạn, mẫu xe số này chủ yếu hướng tới đối tượng khách hàng là dân sưu tầm xe máy nhập khẩu, đặc biệt là các dòng Super Cub.