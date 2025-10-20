Ra mắt huyền thoại Honda Super Cub 110 và Cross Cub 110 mới

Nhà sản xuất xe máy Honda vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 của hai mẫu xe máy phổ thông là Super Cub 110 và Cross Cub 110. Các phiên bản mới này đi kèm một số thay đổi về màu sắc, điều chỉnh giá bán và lịch phát hành cụ thể. Dự kiến, cả hai mẫu xe sẽ được phân phối rộng rãi trên toàn Nhật Bản kể từ ngày 11/12/2025.

Ở phiên bản 2026, Honda Super Cub 110 không có sự thay đổi lớn về thiết kế hay trang bị, tuy nhiên màu sơn "Flare Orange Metallic" đã bị loại bỏ khỏi danh sách, để lại bốn màu sắc quen thuộc vẫn tiếp tục được duy trì: Xanh dương ánh kim Glint Wave, Xanh lục ánh kim Tasmania, Màu Be (Beige) nguyên bản và Trắng cổ điển.

Riêng phiên bản Super Cub 110 Pro – hướng đến khách hàng sử dụng xe với mục đích chuyên biệt như giao hàng hoặc truyền thông – vẫn chỉ có một tùy chọn màu duy nhất là Xanh Seychellen, mang đậm tính thực dụng và nhận diện đặc trưng.

Về giá bán, Honda đã điều chỉnh nhẹ. Trong đó, Honda Super Cub 110 có giá 352.000 yên (tương đương khoảng 61,58 triệu đồng). Còn Super Cub 110 Pro được niêm yết ở mức 396.000 yên (khoảng 69,28 triệu đồng).

Cùng với dòng Super Cub, Honda còn cập nhật ấn phẩm Cross Cub 110 với hai màu sơn mới đầy thú vị là màu Be và Xanh da trời, mang lại diện mạo vừa đơn giản, vừa trẻ trung và độc đáo. Ngoài ra, hai màu hiện có gồm Xanh lá cây kim loại và màu Đen than chì tiếp tục được duy trì, đặc biệt dành cho phiên bản giới hạn Cross Cub 110 Kumamon Edition – nổi bật với các chi tiết trang trí hình linh vật gấu Kumamon nổi tiếng của tỉnh Kumamoto.

Về giá bán đề xuất, Honda Cross Cub 110 Tiêu chuẩn có giá niêm yết 412.500 yên (khoảng 72,17 triệu đồng). Còn phiên bản Kumamon Edition có giá niêm yết 423.500 yên (khoảng 74,09 triệu đồng).

Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 109cc, cho công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm, kết hợp cùng hộp số xoay 4 cấp truyền thống. Trang bị an toàn gồm phanh đĩa trước tích hợp ABS, phanh tang trống sau và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng ở mức 67,9 km/L theo chuẩn WLTC – phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày và đường trường.

Cả Honda Super Cub 110 và Cross Cub 110 đều là những lựa chọn đáng chú ý. Sự khác biệt của hai mẫu xe này nằm ở định hướng sử dụng. Honda Super Cub 110 được thiết kế tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị, giao hàng hoặc đi lại hàng ngày. Với yên xe thấp, trọng lượng nhẹ và cấu hình đơn giản, đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng tìm kiếm sự tiện dụng và kinh tế.

Honda Cross Cub 110, ngược lại, mang phong cách crossover mạnh mẽ, thích hợp cho những ai yêu thích sự phiêu lưu. Xe được trang bị lốp địa hình, chắn bùn cỡ lớn, và yên xe cao hơn, tạo nên diện mạo cứng cáp, sẵn sàng đồng hành trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Với những điều chỉnh tinh tế về màu sắc, giá cả và sự khác biệt rõ rệt về phong cách, bộ đôi Super Cub 110 và Cross Cub 110 tiếp tục khẳng định vị thế bền vững của dòng xe Cub trong lòng người tiêu dùng Nhật Bản và nhiều thị trường khác trên thế giới.