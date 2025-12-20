Honda SH 2026 thế hệ mới về đại lý với giá "rẻ" chưa từng có

Trong quá khứ, mỗi lần SH thế hệ mới về đại lý đều chứng kiến sự chênh giá rất cao lên tới 15 - 20 triệu đồng so với mức giá niêm yết, ngay cả khi đó chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới. Tuy nhiên, với phiên bản 2026 vừa trình làng, cả SH125i và SH160i dù đều đang có giá tại đại lý cao hơn giá niêm yết nhưng biên độ chênh lệch đã thu hẹp.

Cụ thể, dưới đây là bảng giá SH 2026 tại đại lý cập nhật giữa tháng 12/2025:

Phiên bản Giá niêm yết (đồng) Giá đại lý (đồng) Mức chênh lệch (đồng) SH160i Thể thao 104,290,000 114,000,000 9,710,000 SH160i Đặc biệt 103,790,000 113,000,000 9,210,000 SH160i Cao cấp 102,590,000 112,000,000 9,410,000 SH160i Tiêu chuẩn 95,090,000 104,000,000 8,910,000 SH125i Thể thao 85,506,545 96,000,000 10,493,455 SH125i Đặc biệt 85,015,637 93,000,000 7,984,363 SH125i Cao cấp 83,837,455 91,000,000 7,162,545 SH125i Tiêu chuẩn 76,473,818 84,000,000 7,526,182

Lưu ý: Mức giá trên đây đã gồm VAT và chỉ mang tính tham khảo.

Có thể thấy, dù hầu hết các phiên bản đều cao hơn mức giá niêm yết của hãng nhưng mức chênh lệch dao động phổ biến trong khoảng 7 - 9 triệu đồng. So với các năm trước, mức chênh này có thể nói là hạn chế và nhờ đó giúp người sử dụng tiết kiệm kha khá tiền.

Dù vẫn mang thiết kế thể thao đặc trưng nhưng Honda SH 2026 đã được tinh chỉnh nhiều chi tiết. Cụ thể, cụm đèn trước LED toàn phần lấy cảm hứng từ SH350i, mang lại diện mạo thể thao và cao cấp hơn. Bên cạnh các màu truyền thống, xe còn được bổ sung thêm ba tùy chọn màu sơn mới gồm xanh, xám và trắng, giúp người dùng có thêm lựa chọn cá nhân hóa.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất là cụm đồng hồ TFT 4,2 inch toàn phần, lần đầu xuất hiện trên dòng SH. Màn hình cho khả năng hiển thị sắc nét, trực quan và có thể tùy chỉnh giao diện theo sở thích. Ngoài ra, hộc chứa đồ phía trước được mở rộng và tích hợp cổng sạc nhanh USB Type-C, tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về vận hành, Honda SH 2026 vẫn sử dụng động cơ eSP+ 4 van hiện đại, giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. SH125i đạt công suất 9,6 kW, trong khi SH160i mạnh mẽ hơn với 12,4 kW. Các phiên bản cao được trang bị phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, góp phần nâng cao độ an toàn.