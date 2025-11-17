SH cũng phải "lép vế" khi đặt cạnh mẫu tay ga mới này

Vốn là dòng maxi-scooter ăn khách của thương hiệu Aveta, ở phiên bản mới nhất, Vanguard 250 SE được cập nhật màu mới Twilight Blue trong khi các trang bị khác trên xe vẫn được giữ nguyên. Cụ thể, màu Twilight Blue có lớp sơn kim loại với hiệu ứng đổi màu giữa tím, xanh dương và xanh lá khi dưới ánh sáng mặt trời. Các tùy chọn màu trước đây là Majestic Green và Titanium Grey vẫn tiếp tục được bán.

Aveta Vanguard 250 SE vẫn giữ nguyên ADN thiết kế hầm hố mạnh mẽ với những đường cắt táo bạo. Xe sở hữu kính chắn gió cao màu khói kết hợp tay lái cao tạo tư thế ngồi lái thoải mái cho người điều khiển. Xe có sàn để chân rộng rãi với phần trung tâm làm cao tạo tổng thể thêm ấn tượng.

Mẫu xe tay ga maxi-scooter này cũng được nhà sản xuất đưa tới những trang bị hiện đại hàng đầu với cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT-LCD hiển thị đầy đủ các thông số xe, đồng thời, kết nối với smartphone thông minh. Đặc biệt, Vanguard 250 SE còn sở hữu trang bị tiêu chuẩn với hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) và camera hành trình phía trước (DVR).

Xe sử dụng vành đúc với thiết kế chấu chữ Y, kích thước bánh trước 15 inch và bánh sau 14 inch, đi kèm cặp lốp không săm 120/70 và 140/70. Dung tích bình xăng 13 lít, trọng lượng xe 177 kg, khoảng sáng gầm 160 mm. Chiều cao yên ở mức 780 mm và cốp dưới yên có thể tích 23,5 lít.

Về sức mạnh, xe vẫn sử dụng động cơ SOHC, làm mát bằng chất lỏng, xy-lanh đơn, bốn van, dung tích 244,2 cc, phun xăng điện tử Bosch EFI. Vanguard 250 SE cho công suất 24.8 hp tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22.5 Nm tại 6.500 vòng/phút, truyền động đến bánh sau thông qua hộp số CVT và dây đai.

Giá bán của Aveta Vanguard 250 SE tại thị trường Malaysia là 16.388 ringgit - khoảng gần 105 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.