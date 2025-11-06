All New Honda PCX160 trình làng: Trang bị vượt trội khiến SH "chỉ còn là cái tên"

Lần ra mắt này đánh dấu sự nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và phong cách, khẳng định vị thế của PCX trong phân khúc maxiscooter cao cấp. Xe được giới thiệu với hai màu sắc nổi bật là trắng–đen (White Blaze) cho bản RoadSync và cam–đen (Amber Blaze) cho bản tiêu chuẩn, mang đến hình ảnh tươi mới, hiện đại và sang trọng hơn.

Về thiết kế, New Honda PCX160 mang diện mạo thể thao và cao cấp hơn bao giờ hết. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED, với cụm đèn pha kiểu Victory Shape độc đáo, tạo ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản RoadSync được trang bị yên da hai tông màu nâu–đen, mang đến cảm giác sang trọng và tinh tế. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn với yên màu đen trẻ trung lại hướng đến những người dùng yêu thích sự năng động và khác biệt.

Về sức mạnh, All New PCX160 sử dụng động cơ eSP+ dung tích 157 cc, 4 van, mang lại khả năng vận hành mượt mà, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Xe được trang bị phanh ABS cho bánh trước, cùng đĩa phanh lớn trước – sau, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Cốp chứa đồ 30 lít dưới yên đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, hệ thống Honda SMART Key đi kèm bộ điều khiển thông minh giúp người dùng thao tác dễ dàng và tiện lợi hơn.

Đặc biệt, phiên bản RoadSync được nâng cấp mạnh về công nghệ. Xe sử dụng màn hình TFT 5 inch hiển thị đầy đủ thông tin lái xe, đồng thời tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp xe vận hành ổn định trên mọi loại đường. Ứng dụng Honda RoadSync cho phép kết nối điện thoại thông minh, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói để nghe nhạc, gọi điện, dẫn đường hoặc xem lịch sử hành trình, giúp người lái tập trung hơn khi di chuyển. Bộ điều khiển đa chức năng được thiết kế mới, dễ sử dụng ngay cả khi đang chạy xe.

New Honda PCX160 được phân phối tại Thái Lan với hai phiên bản chính. Phiên bản RoadSync có giá bán đề xuất 99.900 baht (khoảng 80,8 triệu đồng), trong khi đó, phiên bản Standard có giá bán 96.000 baht (khoảng 77,6 triệu đồng).