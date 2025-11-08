Honda Spacy 2026 ra mắt giá 32 triệu đồng, trang bị hiện đại hơn cả SH Mode

Liên doanh Wuyang-Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Spacy 125 đời 2026 tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này sẽ được phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, CBS và ABS, với mức giá lần lượt là 8.780 nhân dân tệ, 9.380 nhân dân tệ và 10.280 nhân dân tệ (tương đương khoảng 32 triệu đồng, 34 triệu đồng và 37 triệu đồng).

Về thiết kế, Wuyang-Honda Spacy 125 2026 tiếp tục theo đuổi phong cách retro nhẹ nhàng, với tổng thể thanh lịch và những đường nét mượt mà. Mẫu xe này tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa yếu tố cổ điển và hiện đại, giữ vững vị thế là một sản phẩm xe ga đô thị thời trang. Người tiêu dùng có thể lựa chọn từ nhiều màu sắc đa dạng như Trắng Sao, Trắng Mơ, Bạc Cơ Khí và Xanh Morandi, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa.

Điểm nổi bật của Spacy 125 2026 chính là hiệu suất động cơ. Xe được trang bị động cơ eSP tiên tiến của Honda, cho công suất tối đa 9,38 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút. Nhờ vào công nghệ khởi động im lặng ACG và hệ thống tự động ngắt động cơ khi không tải, Spacy 125 nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu thụ 1,87L/100km, cho phép di chuyển hơn 300 km với một bình xăng đầy.

Về trang bị, Spacy 125 đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng với các tính năng hiện đại. Tất cả các phiên bản đều được trang bị đèn pha LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống Wi-LINK nâng cấp, cho phép người dùng theo dõi thông tin xe qua điện thoại thông minh - một công nghệ mà ngay cả những mẫu xe ga đắt tiền hơn như Honda SH Mode cũng không có.

Về tính năng an toàn, phiên bản Tiêu chuẩn 2026 được trang bị phanh tang trống ở cả bánh trước và sau, trong khi các phiên bản cao cấp hơn được nâng cấp với phanh đĩa trước và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS).