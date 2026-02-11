Xe càng “đẹp mã” càng phải cẩn thận khi mua ô tô cũ

Cảm giác bỏ tiền ra mua một chiếc xe mà trên thân có vài vết trầy xước luôn khiến người mua chùn tay, dù những vết đó đôi khi chẳng ảnh hưởng gì đến việc sử dụng. Nhưng sau vài lần xem xe và nghe chia sẻ từ những người làm nghề lâu năm, tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

Mua xe cũ đừng chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài.

Ở các thành phố lớn như TP.HCM hay Hà Nội, việc một chiếc xe chạy vài năm mà không có vết xước nào gần như là chuyện hiếm. Giao thông đông, bãi đỗ chật, va quẹt nhẹ khi lùi xe hay gửi xe là điều khó tránh,…, vì vậy trầy xước ở cản trước, cản sau hay hông xe thường chỉ là dấu vết sử dụng bình thường.

Ngược lại, những chiếc xe đã ba hay bốn năm tuổi nhưng lớp sơn vẫn mới bóng, đều màu đôi khi lại khiến những người có kinh nghiệm phải dè chừng. Và sau khi nhận được kinh nghiệm chia sẻ từ một người kinh doanh xe cũ ở TP.HCM, tôi mới hiểu rõ hơn.

Theo chia sẻ, xe còn giữ sơn nguyên bản, dù có xước nhẹ, thường dễ đánh giá tình trạng thật hơn. Lớp sơn mới có thể che được nhiều thứ, từ mối hàn sau tai nạn cho đến các điểm gỉ sét mà người mua khó phát hiện bằng mắt thường.

Chi phí để sơn lại xe cũ là không quá cao.

Thực tế cho thấy, việc sơn lại vài chi tiết ngoại thất không quá tốn kém. Nếu không ưng mắt, người mua hoàn toàn có thể xử lý lại sau với chi phí chỉ vài triệu đồng. Trong khi đó, những vấn đề “nằm bên trong” mới là thứ khiến nhiều chủ xe cũ phải trả giá đắt sau khi mua về.

Ba yếu tố chính nên xem xét khi mua ô tô cũ

Chia sẻ từ những người làm nghề cho thấy, có ba nhóm lỗi nên tránh bằng mọi giá khi chọn ô tô đã qua sử dụng. Đầu tiên là xe từng bị tai nạn nặng dẫn đến biến dạng khung gầm hoặc thân xe, khiến xe mất ổn định khi chạy nhanh. Thứ hai là xe từng bị ngập nước, thủy kích, vốn là nguyên nhân phổ biến gây hỏng hệ thống điện và ECU, sửa chữa rất khó dứt điểm. Cuối cùng là những chiếc xe đã phải đại tu động cơ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về độ bền.

Ngoài việc kiểm tra máy móc, một mẹo đơn giản được nhiều người áp dụng là nhìn vào mức độ hao mòn của vô-lăng, bàn đạp phanh, chân ga và lốp xe. Nếu các chi tiết này đã mòn nhiều nhưng đồng hồ ODO lại hiển thị số km thấp, trong khi lớp sơn bên ngoài vẫn mới, khả năng cao xe đã được “làm lại” để dễ bán hơn.

Có nhiều chi tiết quan trọng đáng xem trước khi xuống tiền cho xe cũ.

Sau cùng, mua ô tô cũ không nên chỉ dựa vào cảm giác khi nhìn vẻ ngoài. Một chiếc xe có vài vết trầy xước nhưng khung gầm thẳng, động cơ nguyên bản, lịch sử bảo dưỡng rõ ràng thường mang lại sự yên tâm lâu dài hơn. Đưa xe đến trung tâm kỹ thuật uy tín để kiểm tra tổng thể trước khi xuống tiền vẫn là bước không nên bỏ qua, nhất là với những người ít kinh nghiệm.

Nếu coi trầy xước nhẹ là điều có thể chấp nhận được, người mua sẽ có thêm nhiều lựa chọn tốt hơn, từ đó tránh mua phải những chiếc xe “đẹp mã nhưng nhiều vấn đề” sau lớp sơn bóng loáng.