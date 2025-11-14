Honda SH 2026 trình làng tại EICMA, mang chuẩn mực mới của xe ga bánh lớn

Tại Triển lãm xe EICMA 2025 ở Ý, Honda đã chính thức giới thiệu loạt ấn phẩm của dòng xe ga cao cấp SH 2026 hoàn toàn mới với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Từ SH125i, SH150i đến SH350i, tất cả đều được tinh chỉnh toàn diện về thiết kế, trang bị công nghệ và hiệu năng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của dòng xe tay ga bánh lớn nổi tiếng.

Dòng SH 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại và đồng bộ hơn, cùng bảng màu mới đầy ấn tượng. Ba mẫu xe chia sẻ cùng phong cách sang trọng, công nghệ tiên tiến và sự tin cậy vốn đã làm nên tên tuổi Honda suốt hơn bốn thập kỷ. Được sản xuất tại nhà máy Atessa (Chieti, Ý) – trung tâm sản xuất của Honda tại châu Âu – SH 2026 vẫn giữ trọn bản sắc: thanh lịch, tiện dụng và công nghệ cao.

SH125i/150i 2026 được tái thiết kế sâu sắc, lấy cảm hứng từ “đàn anh” SH350i. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED kép hoàn toàn mới, đi cùng dải đèn định vị sắc nét hơn. Cản trước được tinh chỉnh trở nên mềm mại và khí động học hơn, trong khi từng chi tiết nhỏ như sơn xe, ống xả hay vành đen bóng đều được hoàn thiện tỉ mỉ.

Một nâng cấp quan trọng là màn hình màu TFT 4,2 inch, hỗ trợ kết nối Honda RoadSync cho phép điều khiển gọi điện, nghe nhạc và dẫn đường trực tiếp từ các nút bấm trên tay lái. Cốp xe nay rộng rãi hơn, tích hợp cổng USB-C tiện dụng. Yên xe được thiết kế lại với lớp đệm êm ái, tối ưu sự thoải mái cả trong đô thị lẫn đường trường. Khung xe với sàn để chân phẳng và bình xăng đặt thấp tiếp tục mang lại trọng tâm ổn định, cùng không gian chứa đồ 28 lít dưới yên.

Về động lực, khối động cơ eSP+ 4 van trang bị hệ thống Start&Stop đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, cho hiệu suất mạnh mẽ nhưng vẫn tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Xe được trang bị đầy đủ HSTC, ABS và chìa khóa thông minh Smart Key. SH125i/150i 2026 có 7 lựa chọn màu, trong đó đáng chú ý là màu Vetro Blue với lớp sơn bán trong suốt thân thiện môi trường.

SH350i 2026 vẫn sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn 330 cc cho công suất 29,4 mã lực và mô-men xoắn 31,5 Nm, phản hồi ga nhanh và mượt. Động cơ trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử và bộ xúc tác có cảm biến O₂ để tối ưu hiệu năng lẫn khí thải. Khung thép đơn giữ trọng lượng tối ưu, kết hợp phuộc 35 mm và giảm xóc sau đôi mang đến sự cân bằng và êm ái. Bộ vành 16 inch đảm bảo độ ổn định cao khi vận hành.

Thiết kế của SH350i cũng được nâng tầm với tấm chắn gió và cụm đèn pha LED được làm mới. Phiên bản 2026 có sáu màu sơn mới, tất cả đều đi kèm điểm nhấn đen bóng ở vành, phuộc và ống xả, tạo vẻ thể thao nhưng vẫn sang trọng.

Cả ba phiên bản SH 2026 đều được trang bị đèn LED toàn bộ, cốp có đèn chiếu sáng, cổng USB-C, đồng hồ kỹ thuật số, Smart Key và HSTC – những công nghệ tiêu chuẩn của một mẫu xe tay ga cao cấp.

Theo nhận định của giới thạo xe, Honda SH 2026 ấn bản quốc tế là sự kết tinh của thiết kế thanh lịch, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội. Ba phiên bản, ba dung tích động cơ, nhưng cùng chung một DNA: dẫn đầu và hoàn hảo trong từng chi tiết.