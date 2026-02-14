Đề xuất thu phí đối với xe bị tạm giữ do vi phạm trật tự giao thông

Trong số trường hợp vi phạm này, CSGT đã tạm giữ tới 239.760 xe máy, 1.385 xe ô tô và 6.357 xe 3-4 bánh. Quá trình xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an thành phố đã tước 58.111 giấy phép lái xe, trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với 87.059 trường hợp.

Theo lãnh đạo Công an thành phố, trong quá trình xử lý vi phạm về TTATGT, việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện là cần thiết nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như ngăn chặn vi phạm tiếp theo.

Công an kiểm soát TTATGT.

Tuy nhiên, với lượng phương tiện bị tạm giữ rất lớn trên, công tác quản lý, bảo quản, trông giữ phương tiện bị tạm giữ đang phát sinh nhiều khó khăn, áp lực lớn về quỹ đất, nhân lực và cho phí, nhất là tại một đô thị đặc biệt như TP Hồ Chí Minh. Việc chưa có cơ chế thu phí trông giữ phù hợp vừa gây khó khăn cho cơ quan thực thi, vừa chưa tạo được sức răn đe đủ mạnh đối với một bộ phận người vi phạm.

Từ thực tiễn trên, Công an thành phố kiến nghị các cơ quan thẩm quyền nghiên cứu, tham mưu bổ sung quy định về thu phí tạm giữ phương tiện theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Việc này không chỉ góp phần bù đắp chi phí hợp lý cho ngân sách do đã chi phí cho hoạt động trên, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với người tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh.