Honda ra mắt CB1000GT: Cuộc hôn phối hoàn hảo giữa sức mạnh và công nghệ

Honda CB1000GT là chiếc mô tô mang phong cách touring cao cấp, hướng đến việc di chuyển đường dài với sự thoải mái tối đa và trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Trái tim của CB1000GT là động cơ bốn xy-lanh thẳng hàng lấy từ mẫu Honda Fireblade CBR1000RR năm 2017. Động cơ dung tích 1.000 cc này được tinh chỉnh để mang lại khả năng truyền lực mượt mà, sản sinh 147,64 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn 102 Nm tại 8.750 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau qua hộp số sáu cấp, trang bị ly hợp hỗ trợ và ly hợp trượt, cùng với bộ sang số nhanh (quickshifter) tiêu chuẩn. Bình xăng 21 lít cho phạm vi di chuyển dài hơn, Honda cho biết có thể đi được hơn 340 km. Trọng lượng xe được công bố là 229 kg với phân bổ trọng lượng 51/49 trước-sau, giúp cảm giác lái nhẹ nhàng.

Hệ thống điện tử của CB1000GT rất toàn diện với kiểm soát ga điện tử (throttle-by-wire) và đơn vị đo quán tính 6 trục (IMU). Xe có bốn chế độ lái mặc định với các thiết lập sẵn cho Công suất Động cơ (EP), Phanh Động cơ (EB) và kiểm soát lực kéo (HSTC), cùng một chế độ tùy chỉnh cho phép người lái chọn kết hợp riêng các thiết lập, điều khiển qua nút gạt trên tay lái bên trái và màn hình TFT 5 inch.

Hệ thống treo được điều khiển điện tử với Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (Showa-EERA™), cung cấp khả năng giảm chấn tối ưu trong mọi điều kiện, đồng thời có thể điều chỉnh tải lò xo phía sau ngay khi đang di chuyển.

Phanh trước sử dụng cặp heo bốn piston gắn tĩnh với đĩa phanh nổi 310 mm, phanh sau là heo piston đơn trên đĩa 240 mm. ABS khi vào cua là trang bị tiêu chuẩn, cùng với kiểm soát hành trình (cruise control).

Trang bị tiêu chuẩn còn bao gồm thùng hai bên trái/phải, tay chắn gió và tay cầm sưởi. Hệ thống Smart Key của Honda cho phép vận hành không cần chìa, cùng đèn xi-nhan tự tắt, cổng USB Type-C, kết nối Bluetooth với smartphone iOS/Android và chân chống giữa.

Chiều cao yên xe là 825 mm với tư thế ngồi thẳng. Các phụ kiện chính hãng Honda gồm: gói Comfort Pack với yên êm và kính chắn gió cao hơn, gói Sports Pack với ốp gầm, bảo vệ động cơ, viền bánh xe và tem bình xăng, và gói Urban Pack với thùng trên 50 lít, giá chở hàng phía sau và hệ thống báo động.