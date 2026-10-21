Honda "hồi sinh" xế cổ Motra, gắn động cơ điện mới cực chất?

Honda Motra là một trong những mẫu xe có thiết kế khác biệt trong lịch sử hãng xe Nhật Bản. Ra mắt tại thị trường nội địa năm 1982, xe được phát triển để phục vụ nhu cầu chở hàng, dã ngoại và di chuyển trên những địa hình gồ ghề. Dù không đạt doanh số như kỳ vọng, Motra ngày nay vẫn được giới sưu tầm chú ý nhờ kiểu dáng độc đáo và số lượng không nhiều.

Theo các bản vẽ bằng sáng chế được công bố, Honda có thể đang xem xét phương án phát triển Motra thế hệ mới với khung thép ống dùng chung cho cả phiên bản động cơ đốt trong và phiên bản điện. Các giá đỡ có thể tháo lắp được cho là cho phép bố trí những cụm linh kiện khác nhau trên cùng nền tảng.

Ở phiên bản chạy xăng, mẫu xe mới có thể sử dụng động cơ xi-lanh đơn thuộc nhóm động cơ cỡ nhỏ của Honda, tương tự những dòng xe như Super Cub C125, Monkey hoặc Grom. Tuy nhiên, đây mới là dự đoán, chưa phải cấu hình được nhà sản xuất xác nhận.

Trong khi đó, phiên bản điện được cho là có thể sử dụng mô-tơ tích hợp tại cụm bánh sau hoặc gắp sau. Cách bố trí này hướng đến việc tối ưu không gian cho hệ thống truyền động điện, nhưng thông số kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Hiện chưa có dữ liệu chính thức về công suất, dung lượng pin, phạm vi hoạt động, giá bán hay thời điểm ra mắt. Honda cũng chưa xác nhận việc đưa Motra trở lại sản xuất thương mại.

Về thiết kế, Motra thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong cách vuông vức đặc trưng, với khung xe lộ rõ, lốp bản rộng và giá chở hàng ở cả phía trước lẫn phía sau. Những chi tiết này tạo nên diện mạo của một mẫu xe máy đa dụng thu nhỏ, hướng đến nhu cầu vận chuyển hành lý và các hoạt động ngoài trời.

Motra nguyên bản sử dụng động cơ bốn thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 49 cc, cho công suất 4,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 4,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe có trọng lượng khô 76 kg, chiều cao yên 720 mm và bình xăng dung tích 4,5 lít.

Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe đời đầu là hệ thống truyền động có các dải số cao và thấp, bên cạnh ba cấp số thông thường. Dải truyền động thấp giúp tăng lực kéo khi leo dốc hoặc di chuyển trên địa hình khó. Xe còn có giảm xóc sau điều chỉnh theo tải trọng và giá chở hàng phía trước được thiết kế gắn với khung xe.

Dù sở hữu ý tưởng khác biệt, Motra không đạt thành công thương mại như Honda kỳ vọng. Mẫu xe được cho là có mục tiêu doanh số khoảng 45.000 chiếc mỗi năm, nhưng lượng bán thực tế chỉ bằng khoảng một phần mười con số này. Motra dần biến mất khỏi danh mục sản phẩm sau giai đoạn đầu thập niên 1980.

Ngày nay, sự khan hiếm cùng thiết kế khác thường giúp Motra trở thành mẫu xe được một bộ phận người chơi xe quan tâm. Nếu được hồi sinh, mẫu xe này có thể là cách Honda khai thác sức hút của thiết kế cổ điển, đồng thời mở rộng lựa chọn truyền động cho một dòng xe đa dụng cỡ nhỏ.

Dù vậy, các bản vẽ bằng sáng chế chưa đủ để khẳng định Motra sẽ trở lại thị trường. Khả năng sản xuất, cấu hình kỹ thuật và thời điểm ra mắt vẫn cần chờ thông tin chính thức từ Honda.