Hyundai Accent thế hệ mới mất giá nhanh hơn thế hệ cũ

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về sức hút của một phiên bản mới, mẫu sedan hạng B này đang cho thấy tốc độ mất giá trên thị trường xe cũ nhanh hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Từng được xem là một trong những mẫu xe chủ lực của Hyundai tại Việt Nam, Accent đã có thời gian dài duy trì doanh số ấn tượng, thậm chí nhiều tháng liên tiếp đạt hơn 1.000 xe bán ra. Dù vậy, sự xuất hiện của thế hệ Accent 1.5 dường như chưa đủ để duy trì sức hút của dòng xe này, trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B ngày càng chịu áp lực cạnh tranh từ các mẫu SUV và crossover gầm cao.

Theo số liệu lũy kế đến hết tháng 9/2026, Hyundai Accent đạt doanh số 2.645 xe tại Việt Nam, xếp sau Toyota Vios, Honda City và Mazda2. Đây là kết quả khá khiêm tốn so với vị thế mà mẫu xe từng duy trì trong những năm trước.

Không chỉ gặp khó khăn ở thị trường xe mới, Hyundai Accent thế hệ mới còn cho thấy mức độ mất giá đáng chú ý trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Khi so sánh các phiên bản cùng đời xe 2024, Accent 1.5 có giá bán lại ở mức tương đương phiên bản Accent 1.4 ở một số cấu hình, dù giá niêm yết ban đầu cao hơn.

Cụ thể, Hyundai Accent 1.5 MT đời 2024 có giá niêm yết 439 triệu đồng, trong khi phiên bản Accent 1.4 MT trước đó có giá 426 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thị trường xe cũ hiện nay, Accent 1.5 MT đời 2024 được rao bán trong khoảng 335-355 triệu đồng, còn Accent 1.4 MT cùng đời có giá bán lại khoảng 340 triệu đồng.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở các phiên bản số tự động. Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt có giá niêm yết 569 triệu đồng vào năm 2024, nhưng hiện được rao bán lại trong khoảng 430-450 triệu đồng. Trong khi đó, Accent 1.4 AT Đặc biệt có giá niêm yết 542 triệu đồng và giá bán lại phổ biến khoảng 415-440 triệu đồng.

Như vậy, xét theo giá niêm yết và mức giá rao bán hiện tại, Accent 1.5 có mức khấu hao lớn hơn phiên bản Accent 1.4. Đáng chú ý, xe đời cũ có thể đã được đưa vào sử dụng sớm hơn vài tháng, khiến mức chênh lệch về thời gian sử dụng càng cần được cân nhắc khi so sánh giá trị còn lại của hai phiên bản.

Nguyên nhân của tình trạng này phần lớn là thiết kế Accent 1.5 thế hệ mới không được lòng nhiều khách hàng so với phiên bản cũ. Mà đây lại là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định mua xe.

Ngược lại diễn biến về giá, Accent 1.5 lại mang tới một lựa chọn "đáng tiền" cho khách hàng khi được nâng cấp khá nhiều so với phiên bản cũ. Phiên bản mới có kích thước tổng thể lớn hơn, điều này giúp không gian trong xe được cải thiện, đặc biệt cho nhu cầu của gia đình.

Bên trong, Accent mới được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, kết hợp với màn hình thông tin kỹ thuật số. Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, lẫy chuyển số, ghế da có chức năng làm mát, điều hòa tự động, sạc không dây và cổng sạc Type-C cho cả hai hàng ghế.

Về vận hành, Hyundai Accent thế hệ mới sử dụng động cơ Smartstream G 1.5L, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số iVT hoặc số sàn 6 cấp. Xe cũng được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Một số phiên bản còn có gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense.

Có thể thấy, Accent thế hệ mới là bước nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, đặc biệt ở thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn. Tuy nhiên, những cải tiến này chưa đồng nghĩa với khả năng giữ chân khách tốt hơn, bởi hiện tại trên thị trường có khá nhiều các mẫu xe mới cho khách hàng lựa chọn.