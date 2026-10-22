Rao bán Toyota Vios đầy trên sàn, giá chỉ từ 234 triệu đồng

Thị trường ô tô đã qua sử dụng ghi nhận nhiều tin rao bán Toyota Vios với mức giá từ 234 triệu đồng đến 495 triệu đồng trên một trang rao vặt. Các xe được đăng bán thuộc nhiều đời khác nhau, từ năm 2018 đến 2026, với thông tin về số Km đã đi, phiên bản và tình trạng xe không giống nhau.

Một số tin rao bán Toyota Vios.

Toyota Vios cũ giá hời

Theo dữ liệu trên trang rao vặt này, danh mục Toyota Vios có tổng cộng 516 tin đăng, được phân thành 26 trang. Mức giá được ghi nhận trong các tin đăng xuất hiện ở hai đầu danh sách là 234 triệu đồng và 495 triệu đồng.

Ở nhóm giá thấp, một chiếc Toyota Vios 1.5E số sàn đời 2018 được rao bán với giá 234 triệu đồng tại TP.HCM. Theo nội dung tin đăng, xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số sàn, cấu hình 5 chỗ và đã đi 95.000 Km. Người bán cho biết đây là xe một chủ mua mới từ đầu, đồng thời cung cấp thông tin liên hệ để người mua tìm hiểu thêm.

Một tin đăng khác cũng thuộc đời 2018 là Toyota Vios 1.5G, có giá 299 triệu đồng tại Hải Phòng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, đã đi 120.000 Km. Phần mô tả cho biết xe được trang bị các tiện ích và trang bị an toàn, trong đó có camera 360 độ. Người bán cũng đề cập đến tình trạng xe và chế độ bảo hành, nhưng người mua cần kiểm tra thực tế để xác nhận.

Ở chiều ngược lại, chiếc Toyota Vios có giá cao nhất trong các tin đăng hiển thị là phiên bản G 1.5 CVT đời 2026, được rao bán với giá 495 triệu đồng tại Lâm Đồng. Theo nội dung quảng cáo, xe có màu trắng, sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động và đã đi 5.167 Km. Người bán cho biết xe có đầy đủ giấy tờ, một chủ từ đầu, không ngập nước và không tua công-tơ-mét.

Ảnh thực tế một chiếc Toyota Vios đang được rao bán.

Sự chênh lệch giá theo đời xe, phiên bản và số Km

Một số tin đăng khác cũng cho thấy mức giá Toyota Vios cũ có sự chênh lệch theo đời xe, phiên bản và số Km đã sử dụng (Odo).

Cụ thể, Toyota Vios E CVT đời 2022 được rao bán với giá 345 triệu đồng tại Hà Nội. Xe có màu trắng, động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, cấu hình 5 chỗ và đã đi 60.000 Km. Người bán cho biết xe được sản xuất năm 2022, biển số Hà Nội và có thể phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân.

Trong khi đó, một chiếc Toyota Vios 1.5E số sàn đời 2020 được rao bán với giá 310 triệu đồng tại Đồng Nai. Xe có màu trắng, động cơ xăng 1.5L, hộp số sàn, đã đi 84.000 Km. Nội dung tin đăng cho biết xe sản xuất năm 2020, biển số Đồng Nai và có hồ sơ giấy tờ rõ ràng.

Với nhóm xe đời mới hơn, Toyota Vios G 1.5 CVT đời 2024 xuất hiện trong danh sách với hai mức giá 459 triệu đồng và 465 triệu đồng tại TP.HCM. Chiếc xe được rao bán với giá 459 triệu đồng đã đi 49.650 Km, có màu trắng ngọc trai, trang bị camera hành trình, cảm biến và các tiện ích khác theo mô tả của người bán. Một tin đăng khác có giá 465 triệu đồng cho biết xe đã đi 11.000 Km, sử dụng động cơ xăng 1.5L và hộp số tự động.

Ngoài ra, Toyota Vios 1.5 MT đời 2023 được rao bán với giá 338 triệu đồng tại Phú Thọ. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số sàn và đã đi 47.000 Km. Người bán giới thiệu đây là xe gia đình, đồng thời cho biết xe được bảo dưỡng và có thể xem xe trực tiếp.

Nhìn chung, các tin rao cho thấy Toyota Vios cũ có nhiều lựa chọn về giá, đời xe và hộp số. Những mẫu đời 2018 - 2020 có mức giá được ghi nhận từ khoảng 234 triệu đồng đến 360 triệu đồng, trong khi các xe đời 2022 - 2024 xuất hiện ở khoảng 338 triệu đồng đến 465 triệu đồng. Một số tin đăng xe đời 2026 có giá cao hơn, lên tới 495 triệu đồng.