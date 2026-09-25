Xe máy điện Honda QC3 về đại lý: Đi 145 km/lần sạc, giá 36 triệu đồng

Theo thông tin truyền thông nước này đăng tải, QC3 đã chính thức có mặt tại các đại lý nước này và có giá bán niêm yết 135.000 rupee - khoảng 36,7 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Đây là mức giá bán khá cạnh tranh, đặc biệt khi mẫu xe này hội tụ khá nhiều các trang bị ấn tượng.

Honda QC3 là mẫu xe máy điện mới được phát triển cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Xe sở hữu kiểu dáng xe tay ga đô thị, hệ thống đèn LED toàn bộ cùng đèn LED định vị ban ngày. Honda cung cấp QC3 với bốn màu gồm Matt Photon Gray Metallic, Pearl Precious White, Pearl Shallow Blue và Pearl Siren Blue.

Xe sử dụng bộ pin cố định dung lượng 3 kWh, không hỗ trợ tháo rời hoặc thay pin nhanh. Theo công bố của Honda, QC3 có phạm vi hoạt động 145 km theo tiêu chuẩn IDC. Thời gian sạc từ 0 lên 80% là 2 giờ 40 phút, trong khi sạc đầy mất khoảng 4 giờ.

Trang bị trên xe gồm màn hình TFT 5 inch tích hợp Honda RoadSync, kết nối Bluetooth, dẫn đường từng chặng và thông báo cuộc gọi, tin nhắn SMS. Xe cũng có chìa khóa thông minh với nhiều tiện ích hiện đại, chống trộm tốt.

Honda QC3 có cốp dưới yên dung tích 32 lít. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau.