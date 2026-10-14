Bảng giá xe máy điện Honda CUV e: tháng 10/2026: Đại lý giảm thẳng tới 5 triệu đồng
Trong danh mục xe máy điện Honda đang phân phối tại Việt Nam, CUV e: là mẫu xe duy nhất được trang bị công nghệ pin Honda Mobile Power Pack e: và hỗ trợ đổi pin tại các trạm chuyên dụng của hãng.
Cụ thể, Honda CUV e: sử dụng pin lithium-ion do Honda phát triển, với cấu hình hai pin, cho phạm vi di chuyển khoảng 73 km sau mỗi lần sạc. Bên cạnh việc sạc pin thông thường, người dùng còn có thể đổi pin tại các trạm đổi pin Honda, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.
Về khả năng vận hành, Honda CUV e: được trang bị động cơ điện có công suất định danh 4,2 kW, công suất tối đa 6 kW và mô-men xoắn cực đại 22 Nm. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày, đồng thời mang lại khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị. Xe có ba chế độ lái và được tích hợp số lùi, hỗ trợ người dùng xoay trở, ra vào chỗ đỗ hoặc di chuyển trong những không gian hẹp dễ dàng hơn.
Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, Honda CUV e: còn sở hữu loạt trang bị hiện đại. Nổi bật là màn hình TFT tích hợp hệ thống Honda RoadSync DUO, hỗ trợ hiển thị bản đồ và dẫn đường trực tiếp trên màn hình. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB, góp phần nâng cao sự tiện dụng trong quá trình sử dụng.
Theo khảo sát tại các đại lý, giá bán thực tế của Honda CUV e: hiện thấp hơn mức giá niêm yết của hãng. Để có cái nhìn cụ thể hơn về chi phí sở hữu mẫu xe này, dưới đây là bảng giá xe máy điện Honda CUV e: cập nhật tháng 10/2026.
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Mức chênh lệch
|CUV e: không kèm pin
|44,181,818 VNĐ
|39,000,000 VNĐ
|5,181,818 VNĐ
|CUV e: đã kèm pin
|63,818,182 VNĐ
|59,000,000 VNĐ
|4,818,182 VNĐ
|Giá thuê pin sạc tại nhà
|245,455 VNĐ/tháng
|Gói dùng Trạm đổi pin
|343,637 VNĐ/tháng
Lưu ý: Bảng giá mang tính chất tham khảo. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo đại lý, khu vực và các chương trình ưu đãi tại từng thời điểm.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/10/2026 13:50 PM (GMT+7)