Bảng giá xe máy điện Honda CUV e: tháng 10/2026: Đại lý giảm thẳng tới 5 triệu đồng

Cụ thể, Honda CUV e: sử dụng pin lithium-ion do Honda phát triển, với cấu hình hai pin, cho phạm vi di chuyển khoảng 73 km sau mỗi lần sạc. Bên cạnh việc sạc pin thông thường, người dùng còn có thể đổi pin tại các trạm đổi pin Honda, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, Honda CUV e: được trang bị động cơ điện có công suất định danh 4,2 kW, công suất tối đa 6 kW và mô-men xoắn cực đại 22 Nm. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày, đồng thời mang lại khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị. Xe có ba chế độ lái và được tích hợp số lùi, hỗ trợ người dùng xoay trở, ra vào chỗ đỗ hoặc di chuyển trong những không gian hẹp dễ dàng hơn.

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, Honda CUV e: còn sở hữu loạt trang bị hiện đại. Nổi bật là màn hình TFT tích hợp hệ thống Honda RoadSync DUO, hỗ trợ hiển thị bản đồ và dẫn đường trực tiếp trên màn hình. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB, góp phần nâng cao sự tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Theo khảo sát tại các đại lý, giá bán thực tế của Honda CUV e: hiện thấp hơn mức giá niêm yết của hãng. Để có cái nhìn cụ thể hơn về chi phí sở hữu mẫu xe này, dưới đây là bảng giá xe máy điện Honda CUV e: cập nhật tháng 10/2026.

Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Mức chênh lệch CUV e: không kèm pin 44,181,818 VNĐ 39,000,000 VNĐ 5,181,818 VNĐ CUV e: đã kèm pin 63,818,182 VNĐ 59,000,000 VNĐ 4,818,182 VNĐ Giá thuê pin sạc tại nhà 245,455 VNĐ/tháng Gói dùng Trạm đổi pin 343,637 VNĐ/tháng

Lưu ý: Bảng giá mang tính chất tham khảo. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo đại lý, khu vực và các chương trình ưu đãi tại từng thời điểm.