Giá xe máy điện Honda UC3 tháng 10/2026: Giá đại lý cao hơn 1,5 triệu đồng!

Honda UC3 sở hữu phong cách thiết kế đặc trưng của dòng maxi-scooter, kết hợp với hệ thống chiếu sáng LED hiện đại. Xe được trang bị màn hình TFT tích hợp Honda RoadSync, cho phép người dùng nhận thông báo, tin nhắn, sử dụng bản đồ dẫn đường và điều khiển bằng giọng nói, góp phần nâng cao sự tiện lợi trong quá trình di chuyển.

Về khả năng chứa đồ, Honda UC3 có cốp dưới yên dung tích 26 lít, đi kèm hốc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 6,0 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba chế độ vận hành tùy theo nhu cầu, đồng thời tận dụng chế độ lùi xe để xoay trở thuận tiện hơn trong không gian hẹp. Hệ thống phanh CBS cũng được trang bị nhằm hỗ trợ nâng cao độ an toàn khi phanh.

Đáng chú ý, Honda UC3 sử dụng pin LFP, cho phạm vi di chuyển tối đa 120 km sau mỗi lần sạc theo điều kiện thử nghiệm nội bộ của hãng. Thời gian sạc từ 0% lên 100% khoảng 4 giờ, giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình sử dụng xe.

Theo khảo sát thị trường, Honda UC3 hiện đã được phân phối tại các đại lý kinh doanh xe máy điện Honda. Trong giai đoạn HVN vẫn áp dụng chương trình giá kích cầu, giá bán thực tế tại đại lý vẫn có thể cao hơn mức giá ưu đãi do hãng công bố.

Dưới đây là bảng giá Honda UC3 cập nhật tháng 10/2026 để người tiêu dùng tham khảo:

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VND) Giá kích cầu (VND) Giá tại đại lý (VND) Đặc biệt 79.920.000 57.920.000 59.400.000 Tiêu chuẩn 78.545.455 56.545.455 58.000.000

Lưu ý: Các mức giá trên đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc đi kèm xe. Giá bán tại đại lý chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo chính sách kinh doanh, chương trình ưu đãi cũng như thời điểm mua xe.