VinFast lên kế hoạch thử nghiệm 200 xe tự lái cấp độ 4 tại Việt Nam

Cấp độ 4 là mức tự động hóa cao, cho phép phương tiện thực hiện các nhiệm vụ lái xe trong phạm vi điều kiện vận hành được xác định mà không cần người lái can thiệp thường xuyên. Công nghệ này được xem là nền tảng để phát triển dịch vụ taxi tự lái (robotaxi).

Để phát triển công nghệ, ngày 1/6/2026, VinFast công bố hợp tác chiến lược với NVIDIA và Autobrains nhằm phát triển chương trình robotaxi cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á. Nền tảng công nghệ dự kiến sử dụng hệ thống tính toán NVIDIA DRIVE Hyperion 10 kết hợp phần mềm Agentic AI của Autobrains.

Trong thỏa thuận này, NVIDIA cung cấp nền tảng phần cứng và phần mềm phục vụ phát triển xe tự hành, còn Autobrains phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khả năng lái xe. Hệ thống hướng tới khả năng xử lý các tình huống giao thông phức tạp, đồng thời tối ưu nhu cầu tính toán.

Trước đó, ngày 27/1/2026, VinFast đã công bố hợp tác với Autobrains để phát triển công nghệ hỗ trợ lái nâng cao L2++ và kiến trúc Robo-Car. Theo kế hoạch, hai bên thử nghiệm hệ thống L2++ trên hai mẫu SUV điện VF 8 và VF 9, đồng thời nghiên cứu giải pháp tự lái sử dụng camera tiêu chuẩn kết hợp chip xử lý hiệu năng cao.

Hướng tiếp cận này nhằm giảm sự phụ thuộc vào các cấu hình phần cứng đắt tiền như LiDAR, qua đó tối ưu chi phí phát triển và triển khai công nghệ tự hành. Việc mở rộng hợp tác từ hệ thống hỗ trợ lái L2++ trên ô tô thương mại sang robotaxi cấp độ 4 cho thấy VinFast đang từng bước phát triển các giải pháp lái tự động ở mức cao hơn.

Theo VinFast, môi trường giao thông tại Đông Nam Á với mật độ phương tiện cao, hành vi tham gia giao thông đa dạng và điều kiện đường sá phức tạp đặt ra nhiều thách thức đối với công nghệ tự lái. Nếu được cấp phép và triển khai đúng kế hoạch, chương trình thử nghiệm 200 xe sẽ là bước tiếp theo trong quá trình kiểm chứng công nghệ robotaxi của hãng.