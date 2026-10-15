Honda kết hợp cùng Mitsubishi để phát triển dòng xe bán tải mới

Mẫu xe bán tải cỡ trung mới của Honda được cho là sẽ phát triển trên nền tảng khung gầm rời (ladder-frame) của Mitsubishi Triton - khung gầm này cũng đang được ứng dụng trên Nissan Navara và Mitsubishi Pajero. Theo nhật báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản), mẫu xe bán tải hoàn toàn mới này sẽ do Mitsubishi sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan và phân phối thông qua hệ thống đại lý của Honda.

Đông Nam Á - thị trường đặc biệt ưa chuộng dòng xe bán tải cỡ trung sẽ là khu vực đầu tiên đón nhận sản phẩm này trước khi Honda cân nhắc xuất khẩu sang các thị trường khác. Tại Bắc Mỹ, Honda hiện phân phối dòng bán tải Ridgeline nhưng mẫu xe này sử dụng kết cấu khung gầm liền khối (unibody) chia sẻ từ SUV Pilot.

Mẫu xe bán tải mới của Honda được các trang phác thảo.

Việc tận dụng nền tảng khung gầm rời có sẵn từ Mitsubishi giúp Honda dễ dàng gia nhập phân khúc xe bán tải địa hình chuyên dụng mà không phải gánh khoản chi phí đầu tư R&D và vốn sản xuất quá lớn. Khi ra mắt tại khu vực ASEAN, mẫu bán tải mới của Honda sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ như Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max, Nissan Navara cùng hàng loạt tân binh đến từ các thương hiệu Trung Quốc.

Trường hợp của Honda không phải duy nhất. Tại thị trường Australia, Nissan cũng đang mở bán dòng Navara được phát triển từ Triton với thiết kế ngoại thất và hệ thống treo được tinh chỉnh riêng. Việc bổ sung mẫu xe thứ ba vào dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Laem Chabang (Thái Lan) giúp Mitsubishi tối ưu hóa đáng kể bài toán chi phí nhờ quy mô sản xuất lớn.

Hiện chưa rõ mức độ can thiệp về thiết kế của Honda trên mẫu xe mới, nhưng nhiều khả năng hãng sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của mình trên nền tảng cơ khí dùng chung. Nhà thiết kế đồ họa Theophilus Chin từng dựng bản phối cảnh kỹ thuật số cho mẫu xe này bằng cách kết hợp đường nét phần đầu xe của SUV Honda Elevate lên phom dáng bán tải Mitsubishi.

Mitsubishi Triton sử dụng động cơ dầu, dung tích 2.4L.

Về mặt vận hành, ra mắt vào khoảng năm 2028 đồng nghĩa với việc mẫu bán tải Honda nhiều khả năng sẽ dựa trên bản nâng cấp vòng đời (facelift) của Triton. Phiên bản này có thể tích hợp thêm tùy chọn truyền động hybrid, cấu hình dự kiến chia sẻ chung với mẫu SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

Ở thế hệ hiện tại, Mitsubishi Triton sử dụng động cơ dầu, dung tích 2.4L. Tùy phiên bản, xe đi kèm hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu, riêng các bản cao cấp được trang bị hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II linh hoạt. Bên cạnh dự án xe bán tải, Honda, Nissan và Mitsubishi hiện đang thảo luận về kế hoạch dùng chung bộ điều khiển trung tâm (ECU) cho các dòng xe hybrid và xe điện, đồng thời chuẩn hóa nền tảng phần mềm.

Honda và Mitsubishi cũng đang mở rộng nghiên cứu chia sẻ các dòng xe khác và hợp tác phát triển khoang lái kỹ thuật số. Đáng chú ý, Nissan có thể sẽ đảm nhận việc sản xuất các mẫu xe bán tải dành cho thị trường Mỹ của cả Honda và Mitsubishi tại nhà máy Canton, bang Mississippi.