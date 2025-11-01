Honda hé lộ mẫu xe điện EV Outlier sẵn sàng tung ra thị trường trong nay mai

Honda mới trình làng bản concept (bản mẫu) dòng xe điện EV Outlier, khẳng định rằng đây là bản concept mới nhất. Dòng xe này là một tầm nhìn thực tế về xe máy tương lai – có thể xuất hiện trên đường phố vào những năm 2030.

Dù không có nghĩa mẫu xe này sẽ được sản xuất hàng loạt, nhưng nhà sản xuất Honda cho biết một số yếu tố trên bản concept EV Outlier hoàn toàn có thể xuất hiện trên các mẫu xe thương mại trong tương lai.

EV Outlier được giới thiệu trước công chúng tại Triển lãm Di động Nhật Bản (Japan Mobility Show) – tiền thân là Triển lãm Ô tô Tokyo, nơi từ lâu đã là “sân chơi” của các mẫu xe ý tưởng Nhật Bản. Dù Honda chưa tiết lộ chi tiết kỹ thuật, nhiều điểm đáng chú ý có thể thấy qua hình ảnh và video giới thiệu của hãng.

Thiết kế xe mang tư thế lái hướng chân về phía trước, tay lái cao, gợi dáng một chiếc cruiser pha trộn phong cách viễn tưởng – rõ ràng lấy cảm hứng từ chiếc xe huyền thoại của Kaneda trong Akira. Xe một chỗ ngồi, yên nhôm như ghế bành, lốp sau lớn cho thấy mô-men xoắn mạnh mẽ, nhưng EV Outlier còn đặc biệt hơn khi dẫn động hai bánh.

Mỗi bánh xe tích hợp động cơ trong moay-ơ, cùng một màn hình TFT màu đặt phẳng phía sau tay lái hiển thị công suất từng động cơ. Video cho thấy bánh sau hoạt động chủ yếu, trong khi bánh trước hỗ trợ khi tăng tốc. Phía trên là màn hình rộng kéo dài gần hết tay lái, hiển thị tốc độ trung tâm và hai bên là camera gương hậu kỹ thuật số.

Khung xe kéo dài từ trục gắp đến đầu xe, sử dụng phuộc dầm kiểu Hossack tương tự Gold Wing. Pin nằm thấp dưới khung giúp hạ trọng tâm – nhiều khả năng là pin thể rắn, công nghệ Honda dự kiến ứng dụng vào đầu thập kỷ 2030.

Thiết kế với yếm và tấm chắn gầm trong suốt giúp để lộ cấu trúc cơ khí và tối ưu khí động học, một yếu tố ngày càng quan trọng với xe điện. Cách bố trí này cho phép xe trông gọn, mượt nhưng vẫn giữ phong cách naked bike (chồm lỡ).

Trong khi xe điện vẫn gặp khó khăn trong việc chinh phục khách hàng và Honda chưa từ bỏ động cơ đốt trong, mẫu V3 E-Compressor sẽ ra mắt trước khi EV Outlier tiếp tục được phát triển thêm.

Tuy nhiên, với bản concept của EV Outlier cho thấy xe điện tương lai không nhất thiết phải đơn điệu – mà hoàn toàn có thể mang cá tính, độc đáo và đầy cảm hứng. Dù bạn chưa sẵn sàng cho một chiếc mô-tô điện, thông điệp mà Honda gửi gắm vẫn đáng lạc quan: tương lai sẽ có nhiều lựa chọn xe đa dạng hơn bao giờ hết.