Xe máy điện - món quà thiết thực cho phái đẹp dịp 20/10

Với quyết định cấm xe máy xăng tại nội thành Hà Nội từ tháng 7/2026, nhiều người dân đã chuyển hướng sang mua xe máy điện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày. Chính vì thế, nếu anh em vẫn còn đang "đau đầu" không biết lựa chọn món quà nào ý nghĩa để dành tặng cho người phụ nữ yêu thương nhân ngày 20/10 thì dưới đây là một số mẫu xe máy điện rất đáng để cân nhắc.

1. Vespa Elettrica

Mặc dù chưa được bán tại Việt Nam, nhưng hiện tại xe máy điện Vespa Elettrica đã được bán tại nhiều nước, trong đó có Indonesia - thị trường mà người Việt rất thường mua xe nhập khẩu. Hiện tại Vespa Elettrica 70 được bán tại Indonesia với giá bán 198 triệu rupiah - khoảng 315 triệu đồng. Xe có thiết kế sang trọng đặc trưng của dòng Vespa, với động cơ điện có công suất tối đa tới 4kW, mômen xoắn đạt tới 200Nm, có hỗ trợ cả chế độ lùi. Xe sử dụng pin LG CHEM với quãng đường vận hành lên tới 80 km/lần sạc. Cùng với đó là loạt trang bị cao cấp như: cụm đồng hồ TFT có kết nối với smartphone, giảm chấn thủy lực hiệu ứng kép, cổng sạc USB,...

2. Honda ICON e:

Hiện xe máy điện Honda ICON e: được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá từ 26,4 - 26,8 triệu đồng tuy phiên bản nhưng chưa bao gồm pin, người dùng có thể chọn hình thức mua pin hoặc thuê pin. Xe có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày và các trang bị hiện đại như hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, phanh đĩa trước kèm tang trống sau cùng công nghệ CBS an toàn...

3. Yamaha NEO's

Trong chương trình khuyến mãi đang diễn ra, người mua Yamaha NEO's sẽ được giảm giá ngày 15 triệu đồng, do đó giá bán thực tế chỉ còn khoảng 34 triệu đồng - là lựa chọn xe máy điện chất lượng rất đáng mua. Ngoài thiết kế hiện đại, xe cũng sở hữu các trang bị hiện đại với cụm đồng hồ kỹ thuật số có kết nối với smartphone, chìa khóa thông minh smartkey, cổng sạc USB và nhiều trang bị ấn tượng khác.

4. VinFast Vento S

Vento S là một trong mẫu xe máy điện chất lượng với ngoại hình sang trọng và các trang bị ấn tượng. Xe sử dụng động cơ SideMotor với công suất tối đa tới 5200W và sử dụng pin LFP an toàn với quãng đường vận hành ấn tượng. Xe còn được trang bị phanh ABS, cụm đồng hồ có tích hợp cả eSIM và công nghệ PAAK hiện đại.

5. Dat Bike Quantum S1

Xe máy điện Quantum S1 là một trong những lựa chọn xe máy điện tốt toàn diện và phù hợp với chị em phụ nữ. Xe được trang bị động cơ đặt giữa với công suất tối đa lên tới 7kW và tốc độ tối đa tới 100 km/h. Xe còn được trang bị cả số lùi, tính năng tự động giữ tay ga, hỗ trợ khởi hành ngang dốc - điều rất hiếm ở xe máy nói chung. Ngoài ra, với pin lithium được trang bị, xe còn có thể đi quãng đường tới 285 km/lần sạc, và sở hữu loạt trang bị hiện đại như cụm đồng hồ kỹ thuật số có kết nối smartphone, hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA, mở khóa bằng thẻ từ hoặc NFC, cổng sạc USB,... và nhiều tính năng ấn tượng khác.