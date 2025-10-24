Mô tô điện gây ấn tượng với thiết kế tinh xảo kèm sức mạnh "khủng"

Startup xe máy điện Anh Quốc Maeving đã được khen ngợi nhờ những chiếc xe đơn giản nhưng đầy phong cách. Trước đây, họ chỉ có các mẫu xe một chỗ ngồi, nhưng điều đó sắp thay đổi với sự xuất hiện của dòng xe Maeving RM2.

Maeving RM2 vẫn là mẫu mô tô điện mang phong cách cổ điển kết hợp với những đường nét tinh giản và có bổ sung thêm ghế ngồi cho hành khách. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tháo phần ghế ngồi này để giữ dạng yên solo hoặc gắn thêm giá chứa đồ, thùng đồ để tùy biến theo nhu cầu thuận tiện.

Xe sử dụng đèn pha tròn cổ điển kết hợp công nghệ LED hiện đại đảm bảo cường độ sáng đồng thời tăng độ bền bỉ trong quá trình vận hành. Maeving RM2 cũng được trang bị gương gù đặc trưng của dòng cafe racer kèm theo cụm đồng hồ tròn kết hợp analog và LCD hiện đại với giao diện hợp lý giúp người lái nắm được tình trạng xe một cách tối ưu nhất.

Phần "bình xăng" chính là cốp chứa đồ rộng 8,5 lít thuận tiện để người sử dụng có thể chứa các đồ dùng như găng tay, kính mắt, khẩu trang,... đồng thời bên trong có tích hợp cổng sạc USB thuận tiện để người dùng có thể sạc các thiết bị điện tử như điện thoại hay đồng hồ thông minh.

Về sức mạnh, Maeving RM2 sử dụng khối động cơ gắn trục sau với công suất định danh 7,2 kW. Khối động cơ này có thể sản sinh công suất tối đa 15 mã lực và mômen xoắn cực đại đạt tới 261 Nm. Xe cũng được trang bị ba chế độ lái gồm: Mode (1), Sport (S), Eco (E). Xe sử dụng pin có thể tháo dời với quãng đường vận hành lên gần 145 km/lần sạc.

Maeving RM2 sử dụng hệ thống giảm xóc trước ống lồng với hành trình 110mm và giảm xóc sau lò xo đôi với hành trình 80mm. Hệ thống an toàn được đảm bảo bởi hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau với đường kính đĩa phanh trước là 300mm và đường kính phanh đĩa sau là 180mm. Cùng công nghệ phân bổ lực phanh (với tỷ lệ 40% cho phía trước và 60% cho phía sau) đảm bảo an toàn khi vận hành.

Giá bán của Maeving RM2 được niêm yết từ 10.955 USD - khoảng 290 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.