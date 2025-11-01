Mưa lớn vừa dứt, việc đầu tiên chủ xe nên làm là gì?

Nước có thể xâm nhập vào xe qua các khe hở hoặc gioăng cao su, đặc biệt khi xe tiếp xúc lâu với mưa lớn và đường lầy lội. Trước khi đưa xe đến tiệm rửa xe gần nhất, người dùng nên dành vài phút để kiểm tra xe nhằm phát hiện các dấu hiệu hư hỏng tiềm ẩn để đảm bảo lái xe an toàn trong tương lai.

Vậy chúng ta cần thực hiện những bài kiểm tra như thế nào? Dưới đây là danh sách những kiểm tra đơn giản mà mọi người có thể tham khảo.

Kiểm tra ngoại thất xe

Thân xe là lớp bảo vệ đầu tiên trước các yếu tố thời tiết. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng và chú ý đến các dấu hiệu hư hỏng. Nếu phát hiện rỉ sét nghiêm trọng, người dùng nên tìm đến dịch vụ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhiều vấn đề có thể được khắc phục tại nhà.

1. Các miếng đệm và gioăng chịu thời tiết

Các miếng đệm thời tiết có thể bị mòn theo thời gian, đặc biệt dưới ánh nắng và nhiệt độ cao. Hãy kiểm tra các miếng đệm dọc theo thân xe và gioăng cao su quanh cửa và cốp xe. Một số xe có thể bị rò rỉ nước từ đèn hậu vào cốp hoặc cabin. Kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng như nứt, giòn hoặc mòn trên gioăng cao su. Ngoài ra, hãy xem có nước đọng ở bệ cửa không vì gioăng hỏng có thể gây ra tình trạng ẩm ướt, dẫn đến gỉ sét và hư hỏng nội thất.

2. Vấn đề về đèn sáng

Bật tất cả đèn chiếu sáng bên ngoài xe để đảm bảo chúng hoạt động tốt. Kiểm tra bên trong mỗi vỏ đèn xem có dấu hiệu ẩm ướt hoặc đọng nước không. Hơi nước hoặc nước đọng bên trong có thể làm giảm tầm nhìn và là dấu hiệu của gioăng bị hỏng hoặc nứt. Giải quyết sớm các vấn đề này sẽ giúp duy trì hiệu suất chiếu sáng và ngăn ngừa hư hỏng thêm.

3. Âm thanh bất thường

Hãy nhớ lại lần cuối mà mình lái xe xem liệu có âm thanh lạ nào không? Những âm thanh như tiếng rít, tiếng nghiến hoặc tiếng gõ có thể xuất phát từ hệ thống treo hoặc phanh, báo hiệu các vấn đề cơ học tiềm ẩn. Nếu nhận thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào, hãy đưa xe đến thợ máy có trình độ để kiểm tra, đảm bảo xe vận hành an toàn và đáng tin cậy.

Kiểm tra nội thất xe

Nước tràn vào cabin là cơn ác mộng đối với bất kỳ chủ xe nào. Nhiều vật dụng bên trong xe không chịu được nước, vì vậy hãy kiểm tra ngay sau khi lái xe dưới trời mưa lớn.

1. Thảm sàn và đồ nội thất

Lấy tất cả thảm sàn ra, đặc biệt nếu chúng bị ẩm hoặc ướt, và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời để ngăn ngừa ẩm mốc. Kiểm tra lớp lót bên dưới xem có dấu hiệu thấm nước hay không.

Tiếp theo, hãy kiểm tra ghế ngồi, tấm ốp cửa và các bề mặt bọc nệm khác để phát hiện dấu hiệu nấm mốc hoặc mùi ẩm mốc. Sử dụng chất tẩy rửa đa năng và khăn sợi nhỏ để loại bỏ vết mốc. Chú ý đến các khu vực ẩm ướt, có thể là dấu hiệu rò rỉ từ gioăng cửa hoặc cửa sổ.

2. Hệ thống điện

Hệ thống điện trong cửa xe rất dễ bị ảnh hưởng bởi nước mưa. Nước có thể xâm nhập qua các khe hở trên gioăng cửa sổ, vì vậy hãy kiểm tra các công tắc khóa cửa, cửa sổ điện và gương chiếu hậu. Vận hành tất cả các bộ phận này để đảm bảo chúng hoạt động bình thường.

Nếu có dấu hiệu chậm trễ hoặc trục trặc, đó có thể là dấu hiệu cho thấy có sự xâm nhập của nước. Để cửa sổ kính hoạt động êm ái hơn, hãy xịt dầu silicon vào rãnh cửa sổ và gioăng cao su.

Kiểm tra bên dưới nắp capo

Cách dễ thấy nhất là kiểm tra xem có mảnh vụn nào bên dưới như lá cây và cành cây không, nhưng vẫn còn nhiều cách kiểm tra khác mà người dùng có thể tự làm miễn phí tại nhà để biết xe của mình đang hoạt động ra sao.

1. Dầu động cơ và hộp số

Bắt đầu bằng cách kiểm tra mức và tình trạng dầu động cơ bằng que thăm dầu. Nếu mức dầu nằm trong phạm vi cho phép, hãy chú ý đến màu sắc và độ đặc của dầu. Dầu có màu trắng sữa hoặc đục có thể báo hiệu bị nhiễm nước, trong khi dầu sẫm màu, đặc hoặc có cặn có thể cần thay mới. Nếu xe là số tự động, hãy kiểm tra dầu hộp số để đảm bảo không có nước.

2. Khu vực tản nhiệt

Kiểm tra két nước, quạt làm mát và các bộ phận gần gầm xe xem có mảnh vụn như lá cây, nhựa hoặc bùn đất không. Những mảnh vụn này có thể cản trở luồng khí và gây ra hiện tượng quá nhiệt động cơ.

3. Vệ sinh khoang động cơ

Nếu xe đã đi qua vùng ngập nước, hãy vệ sinh khoang động cơ để loại bỏ bùn đất và bụi bẩn. Điều này giúp ngăn ngừa ăn mòn và đảm bảo các kết nối điện hoạt động bình thường.

4. Bộ lọc gió

Tháo lọc gió ra và kiểm tra xem có dấu hiệu nước hoặc độ ẩm không. Lọc gió ẩm có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất động cơ, do đó hãy thay lọc gió ngay lập tức nếu phát hiện ẩm ướt.

5. Kiểm tra dây đai truyền động

Khởi động động cơ và lắng nghe âm thanh bất thường. Tiếng rít hoặc tiếng kêu có thể cho thấy dây đai hoặc ổ trục bị hỏng. Những vấn đề này cần được xử lý kịp thời để tránh hỏng hóc các hệ thống thiết yếu.