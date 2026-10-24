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Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng

Sự kiện: Honda

GB350S thay thế CB350 H'ness, động cơ 350 phân khối đạt chuẩn khí thải Euro 4, ly hợp chống trượt 2 chiều, kiểm soát lực kéo.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 1

Mẫu môtô nhập khẩu chính hãng Nhật Bản, thay thế người anh em CB350 H'ness nhập khẩu Ấn Độ bán từ đầu năm 2024.

GB350S có mức giá dễ tiếp cận nhất và có dung tích nhỏ nhất trong danh sách mà Honda đang phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe có giá 134,99 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế GTGT, mở bán từ ngày 15/10.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 2

Đây cũng là lần đầu tiên Honda Việt Nam bán dòng môtô cổ điển mang phong cách hiện đại (modern classic).

GB350S có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2.175 x 790 x 1.100 mm và khoảng cách hai trục bánh xe 1.440 mm. Khoảng sáng gầm 170 mm.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 3

Hình dáng tổng thể cổ điển nhưng các chi tiết lại hiện đại là cách các mẫu xe như GB350S được tạo hình, hướng tới khách hàng hoài cổ nhưng không muốn bỏ lỡ công nghệ. Kiểu dáng này cũng mang tới tư thế lái dễ chịu bậc nhất trong các dòng môtô, nếu so với những nakedbike, sportbike hay scrambler.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 4

Trong phân khúc modern classic, tại Việt Nam hiện có Royal Enfield Hunter 350 (2 bản, giá 109-112 triệu), nhỉnh hơn một chút về động cơ là Triumph Speed 400 (398 phân khối, giá 189,9 triệu).

Nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản và độ phủ hệ thống phân phối, bảo hành, bảo dưỡng và chi phí sử dụng là những lợi thế của GB350S so với các đối thủ.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 5

Xe trang bị đèn pha LED tròn kiểu phân tầng, tay lái rộng. Trọng lượng bản thân ở mức 178 kg.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 6

Đồng hồ với thiết kế mặt tròn phong cách cổ điển. Đồng hồ cơ tích hợp màn hình LCD nhỏ hiển thị thông tin xe.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 7

Bình xăng hình giọt nước với phần hông phồng nhẹ, dung tích 15 lít. Nắp bình xăng của GB350S có thể tháo rời khi đổ xăng. Xe có hai màu lựa chọn: xám đen và bạc đen.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 8

Giảm xóc trước kiểu ống lồng giảm chấn thủy lực, hành trình 106 mm và trang bị sẵn cao su ruột gà bảo vệ. Giảm xóc sau kiểu lò xo trụ đôi, hành trình 120 mm.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 9

Yên màu đen kiểu liền mạch, trang trí chỉ khâu màu đỏ tương phản. Độ cao yên 800 mm. Đèn hậu LED.

Các tính năng an toàn như kiểm soát lực kéo HSTC, cảnh báo dừng khẩn cấp ESS.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 10

Tay dắt hai bên yên bằng kim loại, đi kèm các điểm neo để gắn phụ kiện. Đặc biệt, xe còn gắn bộ khóa mũ bảo hiểm.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 11

GB350S lắp động cơ xi-lanh đơn dung tích thực 348 phân khối, 4 kỳ, làm mát bằng không khí. Cỗ máy dựng đứng sản sinh công suất 20 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút. Động cơ tinh chỉnh đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Côn tay và hộp số 5 cấp với bộ ly hợp chống trượt 2 chiều.

Mức tiêu hao nhiên liệu của GB350S ở mức 2,54 lít/100 km, theo hãng công bố.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 12

Bánh trước với vành đúc 19 inch đa chấu, kết hợp lốp 100/90. Phanh đĩa đơn. Chắn bùn trước và sau thiết kế tinh gọn.

Honda GB350S - môtô cổ điển nhập Nhật giá 135 triệu đồng - 13

Bánh sau với vành đúc 17 inch, lốp sau 150/70. Phanh đĩa đơn sau. Xe trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh. Ống xả mang phong cách thể thao hoài cổ đặc trưng.

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Theo Lương Dũng ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vnexpress.net/honda-gb350s-moto-co-dien-nhap-nhat-gia-135-trieu-don...

-22/10/2026 09:22 AM (GMT+7)
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