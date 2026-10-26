Peugeot trình làng xe ga XP400 2026, thách thức ADV350

Mang phong cách kết hợp giữa xe tay ga đô thị và mô tô đa địa hình, Peugeot XP400 hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên đường phố, đồng thời đáp ứng nhu cầu di chuyển trên những cung đường xấu hoặc off-road nhẹ.

Về vận hành, xe sử dụng phuộc trước hành trình ngược (USD) đường kính 41 mm, với hành trình 140 mm. Phía sau là giảm xóc đơn. Cấu hình này góp phần cải thiện khả năng hấp thụ dao động và độ ổn định khi xe di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường.

Cung cấp sức mạnh cho Peugeot XP400 2026 là động cơ PowerMotion xi-lanh đơn, dung tích 400 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 36,7 mã lực tại 8.150 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38,1 Nm tại 5.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ truyền động bằng dây đai.

Hệ thống phanh gồm hai đĩa phanh trước đường kính 295 mm và đĩa phanh sau 240 mm. Xe được trang bị ABS hai kênh tiêu chuẩn, hỗ trợ kiểm soát lực phanh và hạn chế nguy cơ bánh xe bị bó cứng khi phanh gấp.

Peugeot XP400 có chiều cao yên 815 mm, chiều dài cơ sở 1.545 mm và trọng lượng không tải 231 kg. Bình nhiên liệu dung tích 13,5 lít đáp ứng nhu cầu di chuyển thường ngày cũng như những chuyến đi dài. Tuy nhiên, chiều cao yên và trọng lượng tương đối lớn có thể là những yếu tố người dùng cần cân nhắc khi lựa chọn xe, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Về trang bị, mẫu xe sở hữu hệ thống chiếu sáng LED và màn hình TFT-LCD. Hệ thống kết nối Bluetooth Peugeot i-Connect cho phép liên kết với điện thoại thông minh, đồng thời hỗ trợ dẫn đường từng chặng thông qua thiết bị di động. Khoang chứa đồ dưới yên cũng góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Tại Malaysia, Peugeot XP400 2026 được bán với giá 33.990 ringgit, tương đương khoảng 215 triệu đồng khi quy đổi.