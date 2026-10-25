Honda trình làng xe ga NS125GU: Có cả ABS, giá từ 32 triệu đồng

Mẫu xe tay ga hướng tới nhu cầu vận hành hàng ngày trên đường phố, gây ấn tượng với phong cách thể thao nhờ những đường nét góc cạnh, phù hợp sở thích của nhiều khách hàng. Xe có sàn để chân phẳng, thuận tiện đặt hành lý, cùng phần đuôi rộng rãi và yên xe được thiết kế để đáp ứng nhu cầu di chuyển hai người.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn gồm bốn bóng, trong đó có hai đèn Projector LED chính và hai đèn bổ sung phía dưới. Xe cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị các thông tin như tốc độ và mức nhiên liệu, mang đến diện mạo hiện đại cho mẫu xe thuộc phân khúc phổ thông.

NS125GU sử dụng động cơ xi-lanh đơn, bốn thì, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 7 kW, tương đương khoảng 9,5 mã lực, tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT, tốc độ tối đa khoảng 90 km/h, phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị.

Theo thông số công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vào khoảng 2 lít/100 km, tương đương 50 km/lít. Trọng lượng xe khoảng 109 kg, giúp việc xoay trở trong không gian hẹp thuận tiện hơn. Đáng chú ý, bánh sau sử dụng kích thước 10 inch nhằm tối ưu không gian bố trí các bộ phận phía sau và tăng tính thực dụng.

Về an toàn, NS125GU sử dụng phanh đĩa trước kèm tang trống phía sau. Tùy phiên bản, xe được tích hợp hệ thống CBS hoặc được trang bị chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, giúp tăng cường sự an toàn trong quá trình vận hành.

Tại Trung Quốc, NS125GU có tổng cộng sáu phiên bản, giá khởi điểm 8.280 nhân dân tệ - khoảng 32 triệu đồng.