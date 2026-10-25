"Mãnh thú" Honda CBR600RR 2027 ra mắt: Nâng cấp phanh và màn hình TFT

Điểm đáng chú ý trên Honda CBR600RR 2027 là hệ thống phanh trước sử dụng cùm phanh Nissin 4 piston lắp hướng tâm, thay thế loại Tokico trên phiên bản trước. Hệ thống này kết hợp với hai đĩa phanh đường kính 310 mm, trong khi bánh sau tiếp tục sử dụng đĩa phanh 220 mm và cùm phanh một piston. Theo Honda, cấu hình mới giúp cải thiện khả năng chịu nhiệt, hạn chế hiện tượng suy giảm hiệu quả phanh khi vận hành ở cường độ cao.

Hệ thống ABS được bổ sung ba chế độ Standard, Track và Race, cho phép người lái lựa chọn mức can thiệp phù hợp với điều kiện vận hành. Xe cũng tiếp tục được trang bị Cornering ABS kết hợp cảm biến đo lường quán tính IMU 6 trục, hỗ trợ kiểm soát phanh khi vào cua.

Về thiết kế, Honda điều chỉnh vị trí các cánh gió, tích hợp chúng vào phần dàn áo phía dưới đèn pha thay vì để nhô ra hai bên như trước. Cách bố trí này giúp phần đầu xe trông gọn gàng hơn, đồng thời duy trì tác dụng tạo lực ép xuống và điều hướng luồng không khí quanh người lái. Các chi tiết khí động học khác như cửa hút gió trung tâm giữa hai đèn pha LED và kính chắn gió nghiêng 38 độ vẫn được giữ nguyên.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là cụm đồng hồ TFT màu 5 inch, lớn hơn màn hình 4,2 inch trên phiên bản trước. Màn hình cung cấp ba giao diện Street, Circuit và Mechanic, đồng thời hiển thị thời gian vòng chạy, số vòng và thành tích tốt nhất. Phía trên màn hình là cụm năm đèn LED báo chuyển số, cho phép người lái điều chỉnh ngưỡng vòng tua kích hoạt.

Các trang bị khác gồm hệ thống chiếu sáng LED, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, khóa chống trộm HISS và khả năng kết nối điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync.

Honda CBR600RR 2027 tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 599 cc, sản sinh công suất cực đại 121 mã lực tại 14.250 vòng/phút và mô-men xoắn 63 Nm tại 11.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp và hệ truyền động bằng xích. Xe cũng có ly hợp hỗ trợ chống trượt và hệ thống sang số nhanh quickshifter.

Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, trong khi thông số công suất và mô-men xoắn không thay đổi đáng kể so với phiên bản trước.

Các công nghệ hỗ trợ người lái tiếp tục bao gồm bướm ga điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC với 9 cấp độ, kiểm soát bốc đầu và điều chỉnh phanh động cơ. Xe có ba chế độ lái cài đặt sẵn gồm Fast, Fun và Comfortable, cùng hai chế độ User cho phép tùy chỉnh các thông số vận hành.

Về kết cấu, mẫu sportbike này sử dụng khung nhôm đúc dạng hai dầm song song, gắp sau bằng nhôm và hệ thống liên kết treo sau Unit Pro-Link. Hệ thống treo gồm phuộc trước USD Showa Big Piston đường kính 41 mm, hành trình 120 mm và giảm xóc sau Showa có hành trình 128 mm. Cả hai đều có khả năng điều chỉnh. Xe còn được trang bị giảm chấn tay lái điện tử HESD, có khả năng điều chỉnh lực giảm chấn theo tốc độ.

Honda CBR600RR 2027 có chiều dài cơ sở 1.370 mm, chiều cao yên 820 mm và trọng lượng 194 kg khi đổ đầy nhiên liệu. Bình xăng dung tích 18 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố theo tiêu chuẩn WMTC là 5,5 lít/100 km. Xe sử dụng mâm đúc 17 inch, đi kèm lốp Dunlop Sportmax Roadsport 2 kích thước 120/70 ở bánh trước và 180/55 ở bánh sau.

Tại Anh, Honda CBR600RR 2027 có giá bán 10.999 bảng Anh, tương đương khoảng 381 triệu đồng. Mẫu xe chủ yếu được nâng cấp về trang bị và khả năng kiểm soát, trong khi động cơ và phần lớn cấu hình khung gầm vẫn được duy trì.