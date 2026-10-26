Bán ô tô Hyundai cũ liên tục bị hư hỏng, đại lý phải hoàn trả khách

Theo phán quyết của Tòa án Người tiêu dùng Quốc gia Nam Phi, đại lý Auto King Milnerton đã vi phạm Luật Bảo vệ người tiêu dùng khi bán chiếc Hyundai H1 đời 2015 cho khách hàng N. Magoda vào ngày 8/10/2022 với giá hơn 328.300 Rand (khoảng 515 triệu đồng). Thời điểm giao dịch, xe đã đi được 161.230km.

Khách hàng đặt cọc 90.000 Rand (khoảng 141 triệu đồng), phần còn lại được giải ngân thông qua MFC, một đơn vị thuộc ngân hàng Nedbank. Tuy nhiên, sau khi mua xe, khách hàng liên tục gặp vấn đề rò rỉ dầu và hỏng hóc liên quan đến bộ tăng áp.

Đại lý đã cố gắng sửa chữa nhưng không khắc phục triệt để các lỗi. Báo cáo kiểm tra của Hyundai Bellville ngày 15/3/2023 cũng được đưa ra làm bằng chứng trong quá trình giải quyết vụ việc.

Bán ô tô Hyundai cũ liên tục hỏng, đại lý phải hoàn tiền.

Phía đại lý cho rằng chiếc xe có số km cao, từng được sử dụng làm taxi, đồng thời đề cập đến khả năng nhiên liệu bị nhiễm xăng và xe có thể từng gặp tai nạn. Tuy nhiên, tòa án xác định tình trạng nhiễm nhiên liệu xảy ra vào tháng 2/2024, sau khi những lỗi ban đầu xuất hiện. Báo cáo của DEKRA cũng không chứng minh được xe bị hư hỏng do tai nạn sau khi bán.

Tòa án quyết định hủy hợp đồng mua bán và hợp đồng trả góp liên quan. Đại lý phải hoàn trả 90.000 Rand (khoảng 141 triệu đồng) tiền đặt cọc cho khách hàng trong vòng 10 ngày làm việc, đồng thời thanh toán 246.117,70 Rand (khoảng 386 triệu đồng) cho MFC trong cùng thời hạn.

Ngoài ra, đại lý phải nộp khoản phạt hành chính 100.000 Rand (khoảng 157 triệu đồng) vào Quỹ Doanh thu Quốc gia trong vòng 30 ngày làm việc và tự chịu chi phí, rủi ro khi thu hồi chiếc xe trong vòng 10 ngày làm việc.

Tòa án không yêu cầu đại lý thanh toán các khoản chi phí khác mà khách hàng yêu cầu, như tiền trả góp, bảo hiểm và sửa chữa. Khách hàng có thể tiếp tục theo đuổi các yêu cầu này thông qua một vụ kiện dân sự riêng.

Theo Ctnews