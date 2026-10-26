Honda HRV có bản nâng cấp mới

Honda vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp cho mẫu crossover cỡ B HR-V (hay còn gọi là Honda Vezel tại một số thị trường). Phiên bản Honda HR-V mới tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế tổng thể từ bản nâng cấp từng ra mắt vào năm 2024.

Dù vậy, hãng xe Nhật Bản đã thực hiện một số nâng cấp nhỏ nhằm tăng tính thẩm mỹ. Đáng chú ý, chóa đèn bên trong cụm đèn chiếu sáng chính được làm tối màu, mang đến cái nhìn nam tính và sắc sảo hơn cho phần đầu xe.

Honda vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp cho mẫu crossover cỡ B HR-V.

Đối với các biến thể e Z và e Z PLaY Package, phần ốp nhựa dẻo ở cản trước, cản sau cùng vòm bánh xe vốn có màu đen nhám nay đã được sơn đồng màu với thân xe. Sự điều chỉnh này giúp tổng thể ngoại hình xe trở nên đồng nhất, liền mạch hơn nhưng vẫn duy trì được nét khỏe khoắn đặc trưng của dòng SUV urban.

Nhằm mang đến thêm sự lựa chọn cho khách hàng, Honda còn giới thiệu gói phụ kiện Black Sport Style tại hệ thống đại lý, thay thế hoàn toàn cho các gói trang bị ngoại thất trước đó như Urban, Sports, Casual hay Active.

Honda còn giới thiệu gói phụ kiện Black Sport Style tại hệ thống đại lý.

Gói nâng cấp này bổ sung mặt mặt ca-lăng màu đen với họa tiết độc quyền, đi kèm các chi tiết mạ crôm tối màu trên cản trước và cản sau. Bên cạnh đó, vỏ gương chiếu hậu, cánh gió phía sau cùng bộ vành hợp kim 18 inch phay bóng dạng diamond-cut cũng được phủ tone màu đen chủ đạo, giúp xe gia tăng vẻ thể thao mà không ảnh hưởng đến kết cấu nguyên bản của thân xe.

Khoang nội thất xe không có nhiều thay đổi về bố cục. Xe vẫn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch phục vụ nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, Honda đã chú trọng hơn đến trải nghiệm của toàn bộ hành khách khi bổ sung cửa gió điều hòa hàng ghế sau và hai cổng sạc chuẩn USB-C thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Ngoài ra, phiên bản e X hiện đã có thêm tính năng sưởi cho hàng ghế trước. Đối với biến thể cao cấp nhất là e Z PLaY Package, người dùng có tùy chọn nâng cấp thêm hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh dạng hai mảnh, hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ và dàn âm thanh cao cấp 10 loa.

Xe vẫn có hai tùy chọn động cơ bao gồm động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên và hệ thống hybrid e 1.5L. Tùy thuộc vào từng phiên bản, người tiêu dùng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Khoang nội thất xe không có nhiều thay đổi về bố cục.

Tại thị trường nội địa Nhật Bản, xe có mức giá khởi điểm từ 2.777.500 yên tương đương khoảng 458 triệu đồng áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn G 4WD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất e Z PLaY Package 4WD được niêm yết với mức giá 3.885.200 yên tương đương 640 triệu đồng.