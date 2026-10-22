Honda Dax 125 "bỏng mắt" với màu cam mới rực rỡ

Điểm nhấn của Honda Dax 125 2026 là màu sơn cam ORANGINAL, mang đến diện mạo nổi bật hơn cho mẫu xe mang phong cách cổ điển. Các chi tiết nhận diện quen thuộc như huy hiệu ST125, logo chú chó Dachshund và biểu tượng Honda Wing tiếp tục được giữ lại.

Dax 125 vẫn sở hữu thiết kế khung đặc trưng, đèn pha tròn cỡ lớn cùng hệ thống chiếu sáng Full LED. Cụm ống xả đặt cao kết hợp tấm chắn nhiệt bên hông cũng góp phần tạo nên diện mạo riêng cho mẫu mini bike này.

Về vận hành, Honda Dax 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 cc, kết hợp hộp số 4 cấp và ly hợp tự động. Người lái có thể chuyển số bằng cần số chân mà không cần thao tác côn tay, giúp việc điều khiển xe thuận tiện hơn.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của Dax 125 là yên xe dài, đủ chỗ cho hai người. Đây cũng là điểm khác biệt so với Honda Monkey, mẫu mini bike có thiết kế nhỏ gọn và phong cách riêng.

Trang bị an toàn trên xe gồm phanh đĩa ở cả hai bánh, trong đó bánh trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Trang bị này giúp hạn chế nguy cơ khóa bánh trước khi phanh gấp trong những điều kiện phù hợp, hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn.

Tại Thái Lan, Honda Dax 125 2026 màu ORANGINAL có giá bán lẻ đề xuất 84.900 baht, tương đương khoảng 65 triệu đồng.