Mẫu tay ga dành riêng cho người thích "hàng độc", giá chỉ 55 triệu đồng

Theo thông tin từ Malaysia, mỗi chiếc Nova 200 Limited Edition đều có số seri riêng. Xe nổi bật với phối màu Cyber Yellow, kính chắn gió được điều chỉnh thiết kế và bộ mâm sơn vàng ánh kim. Logo “Limited Edition” đặt ở vị trí trung tâm thân xe là chi tiết nhận diện phiên bản đặc biệt.

Ngoài những thay đổi về ngoại hình, các trang bị còn lại của Nova 200 Limited Edition tương tự phiên bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 183,3 cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp cơ cấu SOHC, 4 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 18,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 17,6 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa ở cả hai bánh, tích hợp chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS. Phía trước, xe sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc đôi có bình khí nén và khả năng điều chỉnh. Bộ bánh xe kích thước 14 inch đi cùng lốp trước 100/80 và lốp sau 120/70.

Các trang bị tiện ích trên xe gồm hệ thống đèn LED, đèn chạy ban ngày, khóa thông minh, màn hình đồng hồ LCD và hai cổng sạc USB Type-A, Type-C. Đây là những trang bị phục vụ nhu cầu di chuyển và sử dụng xe hằng ngày trong đô thị.

Aveta Nova 200 Limited Edition có chiều dài 2.003 mm, rộng 710 mm và cao 1.138 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.370 mm, chiều cao yên 778 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Xe có trọng lượng không tải 112 kg, bình xăng dung tích 10 lít và tải trọng tối đa 150 kg.

Tại Malaysia, Aveta Nova 200 Limited Edition được niêm yết ở mức 8.788 ringgit, tương đương khoảng 55,5 triệu đồng.